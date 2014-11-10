پیگیر اشتغال جوانان و ارتقای ادارات عسلویه هستم/ ایجاد کارگروه تعامل نفت و گاز با مناطق پیرامونی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی احمدی ظهر دوشنبه در نشست با اعضای شورای اسلامی شهر نخل تقی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای رفع مشکلات این منطقه، اظهار داشت: تلاش می کنیم هم گام با شوراها برای رفع مشکلات گام برداریم.

وی با تمجید از تلاش‌های شورای اسلامی شهر نخل تقی، تصریح کرد: اشتغال اولویت اصلی من در ایام وکالت مردم است و باید تلاش کنیم بستر اشتغال‌زایی ایجاد شود در این زمینه گام هایی هم برداشته شده است ولی کافی نیست.

ایجاد کارگروه تعامل نفت و گاز با مناطق پیرامونی

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: پیگیری بحث آب شرب نخل تقی، تکمیل بیمارستان نبی اکرم (ص) عسلویه، اشتغال جوانان و ارتقای ادارات شهرستان عسلویه را با جدیت در دستور کار داشته و داریم.

وی ادامه داد: ایجاد کارگروه تعامل نفت وگاز با مناطق پیرامونی، پیگیری موضوع آلودگی‌های صنایع پارس جنوبی، احداث مرکز بهداشتی و درمانی نخل تقی و احداث فضای آموزشی در نخل تقی از مهمترین تلاش‌های انجام شده در این شهر بوده است.

احمدی در پایان خاطرنشان ساخت: نگاه یکسان به تمام شهرستان‌های حوزه انتخابیه داریم و تلاش می‌کنیم زیر ساخت های مهمی در منطقه جنوب استان بوشهر ایجاد شود.

انتقاد از وضعیت آبرسانی در شهر نخل‌تقی

رئیس شورای اسلامی شهر نخل تقی با تمجید از تلاش‌های نماینده مجلس در زمینه برق نخل تقی، آب شرب و تخصیص اعتبار برای ساخت مخزن آب این شهر، گفت: به زودی یک فضای آموزشی جدید در نخل تقی افتتاح می‌شود.

بوهندی نجفی از تاخیر در اتصال این شهر به خط آب کوثر گلایه کرد و تصریح کرد: اسکله نخل تقی نقش مهم در سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی دارد وخواستار پیگیری هابرای لایروبی این اسکله مهم شد و ادامه داد: لایروبی این اسکله از مصوبات سفرهای استانی دولت سابق بوده است ولی هنوز اجرایی نشده است.