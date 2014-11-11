شیوع بالای سرطان سینه در زنان ایرانی/ روشهای تشخیص سرطان سینه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرتال جراحان ایران، دکتر علی شجاعی متخصص آسیب شناسی با بیان این که 25 درصد از متوفیان زن ناشی از سرطان در استان تهران مبتلا به سرطان پستان بوده اند، تصریح کرد:بر اساس آمار منتشرشده از سوی مراکز معتبر کشور در خصوص مبتلایان به سرطان پستان در تهران باید اذعان کرد که متاسفانه در مقایسه با سرطان های ریه، رحم و سرویکس، آمار مرگ و میر مبتلایان به سرطان پستان از جمع سه سرطان دیگر رایج در زنان، بالاتر است.

وی با بیان اینکه سن ابتلا به سرطان پستان در ایران 5 سال پایین‌تر از میانگین جهانی است، افزود: در زمان حاضر به طور متوسط سن ابتلا به این بیماری در ایران بین 45 تا 55 سال است در حالی كه این سن در كشورهای غربی بین 50 تا 60 سال است.

این متخصص آسیب شناسی ادامه داد: تفاوت دیگرسرطان پستان در ایران با سایر کشورها تشخیص این سرطان در مراحل پیشرفته توموراست به طوری که بنابر تایید متخصصان 85 درصد تشخیص های سرطان پستان در ایران همراه با توده های قابل لمس وحداقل وجودتوده های بالاترازیک سانتیمتراست. درحالی که در کشورهای مجهزبه سیستمهای پیشرفته غربالگری بیش از 70 درصدبیماران تومورقابل لمس ندارند وتوموردرمرحله ابتدایی به وسیله ماموگرافی تشخیص داده می شود.

شجاعی با تشریح مهمترین عوامل ابتلا به سرطان پستان در ایران گفت:استعمال دخانیات ,الکل و رژیم غذایی پرچرب از عوامل بسیار مهم ابتلا به سرطان پستان به شمار می‌رود. همچنین افزایش وزن غیرطبیعی و مصرف تركیبات هورمونی‌ زنانه به صورت غیرعلمی نیز از عوامل مؤثر در ابتلا به این سرطان محسوب می‌شود.

وی افزود: سابقه فامیلی ابتلا به سرطان(احتمال ابتلابه سرطان پستان را 5 برابرافزایش می‌دهد)، جهش ژنهای BRCA1 یا BRCA2 اولین حاملگی بالای 35 سال،شروع قاعدگی زیر 12 سال، یائسگی بالای 55 سال، عدم حاملگی، عدم شیردهی می توانند از سایر عوامل در ابتلا به سرطان پستان محسوب ‌شوند.

شجاعی، لمس توده بدون درد (شایعترین علامت)، تغییرفرم پوست، وجود ترشحات خونی درنوک پستان‌ها و وجودغددلنفاوی قابل لمس درناحیه زیربغل را ازعلائم این بیماری نام برد.

وی در تشریح مراحل ابتلای به این سرطان گفت: بیماری سرطان پستان 4 مرحله دارد. مرحله اول آن قابل علاج قطعی است، مرحله دوم و سوم، مرحله كلینیكی است كه بیمار باید تحت درمان‌های خاص علاوه بر جراحی شامل شیمی‌درمانیورادیوتراپی قرار گیرد اما مرحله چهارم زمانی است كه بیماری خیلی پیشرفت كرده است واحتمال زنده ماندن بیمار تا پنج سال آینده کمتر از 25 درصد است.

شجاعی ادامه داد: در سرطان پستان، مبتلایان به خصوص مراحل اول تا سوم شانس بالایی برای زنده ماندن داشته و به همین علت پس از درمان،احتمال بازگشت و عود مجدد بیماری وجود دارد، بنابراین بیماران مبتلا به سرطان پستان باید تحت نظر پزشك معالج قرار بگیرند.

وی با بیان این که سرطان پستان نیز یكی از انواع سرطانی است كه به راحتی می‌توان با تشخیص زودهنگام از پیشروی آن جلوگیری كرد، افزود: یکی از راه های تشخیص زودهنگام سرطان پستان خود آزمایی ماهانه پستان است و همه بانوان از سن 20 سالگی باید خودآزمایی پستان را فراگرفته و انجام بدهند.

شجاعی اضافه کرد: بهترین زمان معاینه 10- 5 روز بعد از شروع قاعدگی ماهیانه و در هنگام یائسگی یک روز از ماه مثلا اول هر ماه است.

وی گفت: همه زنان ازسنین بین 35 تا 40 سالگی، یکبار‌ ماموگرافی پایه را انجام دهند و از سنین 40 تا 50 سالگی هر دو سال یک ماموگرافی و از 50 تا 70 سالگی هرسال یک ماموگرافی انجام شود.