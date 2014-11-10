شهدای ما رهروان حقیقی آرمان قیام کربلا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اصغر مهرابی در یادواره 31 شهید والامقام روستای غنی آباد دامغان افزود: خداوند وفادار ترین، مقتدر ترین و تواناترین مشتری انسان در عمل به وعده هاست و پروردگار بهترین مشتری جان و مال مؤمنان است و شهدا به خوبی به این حقیقت واقف شدند و با او معامله کردند.

وی اظهار داشت: خداوند در آیه 111 سوره توبه مقام شهدا را درخشان توصیف کرده و تأکید دارد که مقامی رفیع تر از جایگاه شهدا وجود ندارد.

وی با تأکید بر اینکه خداوند مشتری بندگان مؤمنش است به تبیین ویژگی های ایمان و مؤمنان پرداخت و افزود: مرحله اول ایمان اقرار به زبان و مرحله دوم باور قلبی است آنچنان که هر چه برزبان جاری می کند در قلب آن را نیز پذیرفته باشد، زیرا قلب جایگاه هدایت است و مکمل این دو مرحله عمل اعضاء و جوارح انسان در مسیر رضای خدا است.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: خداوند مشتری جان و مال کسانی است که مردان روز های سخت و عرصه های مقابله با دشمن در گرمای سوزان خوزستان یا سرمای جان فرسای کردستان بودند، آنان که در این راه مجاهدت کردند، در این مسیر دشمنان دین خدا را کشتند و کشته شدند همانا حضرت حق بهترین خریدار جان آنان است که به بهای رضای خود و بهشت متاع شهدا را می خرد.

مهرابی با بیان اینکه معامله با خدا تجارت پرسودی برای انسان است، تصریح کرد: خداوند جان و مالی که خود عطا کرده را این چنین گرانقیمت می خرد و این موهبتی الهی است که پروردگار وعده آن را در تورات و انجیل و قرآن به انسا ن ها داده است.

مسئول حوزه نمایندگی آماد و پشتیبانی سپاه با اشاره به آیات 169 تا 171 سوره آل عمران مقام زاید الوصف شهدا و حیات و روزی خوردن آنها در نزد پروردگار بعد از کشته شدن در راه خدا را یادآوری کرد و گفت: اینگونه است که امام خمینی (ره) شهدا را ذخائر عالم بقا می نامد که در آخرت بسیاری از انسان های لایق را شفاعت می کنند.

وی با بیان اینکه بالاترین آرزوی شهدا قرار گرفتن در سایه لطف خداوند بوده و بدان دست یافته اند، اضافه کرد: اکنون بزرگترین توصیه شهدا به جاماندگان از کاروان شهادت و دیگر اقشار ملت دست بر نداشتن از دامان ولایت است زیرا قرار گرفتن در رتبه قبولی حزب خداوند مستلزم دست در دست ولایت داشتن است.

استاد حوزه و دانشگاه شهدا را مصداق بارز محسنین دانست و گفت: وصیت نامه های شهدا بزرگترین کتاب معاصر درس زندگی و بیانگر عقل، ایمان و شخصیت متعالی آنان است و اکنون عمل به این وصایا و حفظ و قدردانی از جایگاه رفیع پدران و مادران شهدا وظیفه فراموش نشدنی است.

این یادواره با حضور خانواده معظم شهدا، امام جمعه، فرماندار و جمعی از مسوولان محلی و نیز جمع کثیری از اقشار مردم شهرستان دامغان در حسینیه روستای غنی آباد این شهرستان برگزار شد.