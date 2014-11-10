تحقق 100درصدی مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان سمنان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد وکیلی با صدور پیامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سفر مقام معظم رهبری به استان سمنان در پیامی آورده است: در تاریخ پر از افتخار و شکوه استان سمنان نیمه دوم آبان 85 ایامی به یادماندنی، ماندگار و تاریخی برای مردم شهیدپرور، متدین و انقلابی باقی خواهد ماند.

وی افزود: در این روزها سفر پرخیر و برکت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) تحقق یافت و مردم ولایت مدار استان سمنان با استقبال کم نظیر، گسترده و عظیم خود برگ زرین دیگری در کارنامه سراسر درخشان خود به ثبت رساندند.

استاندار سمنان تصریح کرد: در این سفر پنج روزه معظم له با عزیمت به شهرها و دیدار با اقشار و گروههای مختلف مردم، خاطرات خوش، ماندگار و عطر معنویت، روح وحدت و همدلی و تلاش را برای استان بر جای گذاشتند که هیچگاه از ذهن و خاطره ها محو نمی شود.

وکیلی می افزاید: در کنار ابعاد بزرگ معنوی دستاوردهای مادی این سفر با تصویب 275 مصوبه و اعتبار بالغ بر 247 میلیارد تومان و رشد فیزیکی 100 درصدی موجب رشد و توسعه و پیشرفت استان در بخش های مختلف شده که مایه بهره مندی بیشتر مردم عزیز در اقصی نقاط این استان است.

وی در خاتمه آورده است: یاد و خاطره سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را گرامی می داریم و از خداوند منان سلامتی و طول عمر باعزت برای رهبر فرزانه انقلاب، توفیق و سربلندی هرچه بیشتر مردم شریف استان سمنان را مسئلت می کنیم.