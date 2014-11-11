سقوط آزاد ذخایر استراتژیک آب پایتخت/ گزارش جدید از وضعیت سدهای تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت نیرو اعلام کرد: حجم آب موجود در مخزن سدهاي پنج‌گانه استان تهران با كاهش 39 ميليون مترمكعبي در مقايسه با حجم 436 میلیون مترمکعبی زمان مشابه سال گذشته، به حدود 398 ميليون مترمكعب رسيد.

با توجه به کاهش حجم آب موجود در مخزن سدهای استان تهران، از شهروندان تقاضا می‌شود در مدیریت مصرف آب همکاری کنند.

همچنين حجم آب ورودي به مخزن سدهاي تهران از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه 93) تا زمان مورد بررسی، با حدود یک درصد كاهش در مقايسه با زمان مشابه سال آبي گذشته، 64 ميليون مترمكعب ثبت شده است.

در زمان حاضر، حجم ذخيره آب در مخزن سدهاي اميركبير، لتيان، لار، طالقان و ماملو به‌ ترتيب 91، 35، 19، 154 و 98 میلیون مترمکعب ثبت شده است.