به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فدو ،که برای شرکت در اولین یادواره شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی در گلستان حضور دارد، عصر دوشنبه در دانشگاه گلستان در دیدار با دانشجویان گفت، گفت: هشت سال دفاع مقدس محکی جدی برای انقلاب اسلامی ایران بود و اکنون هر روز نفوذ انقلاب اسلامی در منطقه بیشتر می شود.

وی با بیان این که صدام و کشورهای حامی وی در زمان دفاع مقدس بر پیروزی اطمینان داشتند، اضافه کرد: روزی دشمن نیروهای خود را در خیابان ها مستقر کرده بود و ما در خیابان ها، از انقلاب دفاع می کردیم.

سردار فدوی ادامه داد: محاسبات دشمن درباره کشور ما اشتباه بود و همین باعث شکست آن ها شد.

وی خاطر نشان کرد: امروز به برکت خون شهدا شاهد هستیم که دفاع از انقلاب اسلامی فراتر از مرزهای ایران اتفاق می افتد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خلیج فارس را نقطه مهم و استراتژیک منطقه دانست و اظهار کرد: حیات دنیا در خلیج فارس است و هیچ نقطه ای را نمی توان جایگزین آن کرد.

سردار فدوی اذعان کرد: دلیل اهمیت خلیج فارس افزایش تولید نفت این منطقه است زیرا بیشترین سهم را از تولید روزانه ۸۰ میلیون بشکه نفت در دنیا به عهده دارد.