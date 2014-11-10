داوران اردبیل شایستگی حضور در سطح اول فوتبال کشور را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، صمد نوتاش شامگاه دوشنبه در جلسه کمیته هیئت داوران فوتبال استان اردبیل افزود: داوران این استان می توانند در سطح اول فوتبال استان حضور داشته و قضاوت های خوبی را به نمایش بگذارند.

وی با تاکید بر اینکه امروز برنامه ریزی های هیئت فوتبال استان برای ارتقای سطح داوران استان به ثمر نشسته است، ادامه داد: هم اکنون شاهد حضور داوران مرد و زن در لیگ های مختلف کشوری هستیم.

رئیس هیئت فوتبال استان در عین حال با بیان اینکه داوران اردبیلی شایستگی حضور در لیگ برتر کشور ی را نیز دارند، یادآور شد: تاکنون برای حضور پررنگ داوران استان در لیگ های کشوری بویژه لیگ برتر برنامه ریزی های مختلفی انجام شده است.

وی با بیان اینکه داوران فوتبال استان اردبیل در فصل گذشته ۱۲ بار در لیگ دسته اول فوتبال کشور سوت زده اند، تصریح کرد: این روند امسال نیز پر رنگ تر از سال گذشته در حال تحقق است، با این حال امیدواریم شاهد حضور داوران اردبیل در لیگ برتر باشیم.

نوتاش با اشاره به دعوت کمک داور فوتبال استان اردبیل به دوره پیشرفته داوری فیفا تاکید کرد که یعقوب حجتی کمک داور اردبیلی به این دوره دعوت شده که نشان از پیشرفت سطح داوری در فوتبال استان باشد.

وی یکی از نشانه های رشد فوتبال در هر منطقه و کشوری را حضور داوران تراز اول از آن منطقه عنوان کرد و ادامه داد: حضور داوران اردبیلی در لیگ های کشوری و دعوت به دوره پیشرفته فیفا از نشانه های رشد فوتبال در استان محسوب می شود.

رئیس هیئت فوتبال استان با بیان اینکه خروجی برنامه ریزی این هیئت برای داوران در آینده با حضور در مسابقات مختلف دیده خواهد شد، عنوان کرد: هیئت فوتبال از داوران این استان حمایت کرده و با رایزنی و پیگیری به داوران استان کمک می کند.