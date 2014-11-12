به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ناطقی با تشریح نوع جدید تعاونی ها و نحوه تشکیل آنها گفت: ظرفیت اشتغال و رشد اقتصادی با تشکیل تعاونی های نوع جدید گسترش می یابد.

مدیرکل دفتر تعاونی های خدماتی و نوع جدید وزارت کار با اشاره به انعطاف قانون سیاست های اصل 44 در تشکیل انواع تعاونی که قابلیت حضور در بورس را دارند و حیطه عمل اقتصادی تعاونی ها را افزایش می دهند به ظرفیت ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی بخش تعاون اشاره کرد و اظهارداشت: تعاونی سهامی عام نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت های مندرج در قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تشکیل می شود.

ناطقی خاطرنشان کرد: تعاونی فراگیر ملی نیز براساس بند (9) ماده (1) قانون اجراء سیاست‌ های‌ کلی ‌اصل ‌44 قانون اساسی مصوب 1387 و اصلاحیه بعدی آن، شرکت تعاونی سهامی‌ عام نوعی شرکت سهامی‌ عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت‌ های موجود در قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی تشکیل شده باشد.

وی افزود: همچنین تعاونی توسعه و عمران شهرستانی بر اساس ماده (1) قانون تاسیس شرکت‌ های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی، به منظور تسریع در رشد و توسعه شهرستان‌ ها، هدایت منابع مردمی به بخش‌ های تولیدی، بسترسازی برای ورود بخش‌ های تعاونی و خصوصی به فعالیت‌ های اقتصادی و انجام طرح‌ هایی که به دلیل رانت زا بودن آن، امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، شرکت‌ هایی با عنوان (شرکت‌ های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی) تشکیل می شود.

این مقام مسئول در وزارت کار در خصوص تعاونی های سهامی عام تاکید کرد: تعاونی سهامی عام نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت های مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تشکیل می شود.

ناطقی در خصوص مزیت و ویژگی این نوع تعاونی ها افزود: مهم ترین ویژگی این نوع شرکت‌ تعاونی این است که مؤسسین قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کنند. سرمایه اولیه جهت تشکیل این نوع تعاونی‌ها در حین تأسیس و در طول فعالیت نباید از 5 میلیاد‌ ریال کمتر باشد.

مدیرکل تعاونی های خدماتی و نوع جدید وزارت کار گفت: از دیگر ویژگی این نوع تعاونی‌ ها می‌توان به محدودیت تملک سهام اشاره کرد که با اعمال آن توسط قانونگذار از تجمیع ثروت جلوگیری شده و روح تعاون در آن جاری می شود. براساس ماده (12) قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل 44 قانون اساسی، هر شخص حقیقی مستقیم یا غیرمستقیم نمی‌تواند بیش از نیم درصد سهام شرکت تعاونی را تملک نماید. این مقدار برای اشخاص حقوقی 5 درصد است.

وی تصریح کرد: بر همین اساس اینگونه تعاونی‌ ها حداقل با 200 نفر اشخاص حقیقی و یا 20 نفر اشخاص حقوقی و یا به صورت ترکیبی تشکیل می‌شوند. تعاونی‌ های سهامی عام تنها نوع تعاونی هستند که می‌توانند سهام خود را در بورس عرضه کنند.