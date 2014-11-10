کمبود مسجد در شهرکهای بروجرد به شدت احساس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی بعداز ظهر دوشنبه در شورای فرهنگ عمومی شهرستان در سالن کنفرانس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد اظهار داشت: نقش مسجد در تقویت دینی و برنامه های اسلام نقش برجسته ای است.

وی با بیان اینکه برنامه های دینی مساجد در ترویج دین اسلام نقش بسزایی داشته است، افزود: برنامه های تاثیر گذار اهل مسجد به عنوان تربیت نیروی انسانی متعهد و متدین توانسته موجب زنده نگه داشتن اسلام شود بطوریکه مساجد با کارکردهای متنوع می توانند ظرفیتهای بالایی داشته باشند.

وی با بیان اینکه از این ظرفیتهای مساجد به خوبی استفاده نشده است، تصریح کرد: هنوز نتوانسته ایم از ظرفیتهای مساجد به نحو احسن استفاده کنیم و نباید فراموش شود پیروزی انقلاب اسلامی به برکت امام راحل(ره) و مساجد و اهل مسجدی ها بوده است.

حجت الاسلام ترابی با بیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی نمادی از قدرت مسجد است بیان داشت: آنچه موجب پیروزی انقلاب و ادامه مسیر آن در ۳۵ سال گذشته بوده و توانسته نظام را در مقابل تهدیدات دشمنان حفظ کند مساجد و تربیت شدگان آنها بوده است.

امام جمعه بروجرد تصریح کرد: مسجد سازی یک فضیلت و ارزش شناخته شده در دین مبین اسلام است.

وی در ادامه با انتقاد از کمبود شدید مسجد در شهرکهای اطراف بروجرد اظهار داشت: دولت اسلامی باید در مسجد سازی نقش داشته باشد و برای بستر سازی اقامه نماز وظیفه دارد.

حجت الاسلام ترابی افزود: در حال حاضر ۸۷ مسجد در بروجرد وجود دارد که ۹۸ درصد آنها در بافت قدیمی شهر هستند و شهرکهای نوساز تنها از دو درصد مساجد برخوردارند.

امام جمعه بروجرد با بیان اینکه در شهرکهای اطراف بروجرد کمبود مسجد بشدت احساس می شود، تصریح کرد: در حال حاضر تنها چهار مسجد نیمه تمام در شهرکهای بروجرد وجود دارد که جوابگوی نیاز مردم نیست.

وی با بیان اینکه در بخش ساخت مسجد در شهرکهای بروجرد هم دولت اسلامی وهم مردم کوتاهی کرده اند، ادامه داد: دولت باید در ساخت مسجد اهتمام داشته باشد و بسترهای لازم را جهت اقامه نماز در سطح کشور فراهم کند.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه تا کنون به امر مهم مسجد سازی در بروجرد بی توجهی شده است اظهار داشت: مسجد امام خمینی(ره) به عنوان بزرگترین مسجد غرب کشور با بیش از ۲۰۰ سال قدمت و مسجد جامع بروجرد با بیش از هزار سال قدمت بر اثر زلزله سال ۸۵ بروجرد دچار آسیب شده اند.

امام جمعه بروجرد با اشاره به عوامل عدم رغبت جوانان از مساجد و عدم حضور آنها یادآور شد: تکراری بودن برنامه ها، طولانی بودن سخنرانی ها و نماز، عدم تنظیف مساجد می تواند از رغبت جوانان برای حضور در مساجد بکاهد.

وی افزود: لذا عدم حضور جوانان در مساجد نشان می دهد نتوانسته ایم تعامل خوبی با جوانان داشته باشیم.

امام جمعه بروجرد در پایان برگزاری نمایشگاههای نماز در سطح کشور را امری ضروری و مفید و تاثیرگذار در راستای ترویج فرهنگ نماز و از اقدامات خوب متولیان فرهنگی دانست.