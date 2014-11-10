مشکلات بحران آب استان قزوین فردا با حضور رئیس مجلس بررسی می شود

حجت الاسلام سید مرتضی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با پيگيري‌هاي مجمع نمايندگان استان قزوين با تشكيل جلسه ای با موضوع آب در دفتر علی لاريجاني رئیس مجلس شورای اسلامی امیدواریم به نتایج خوبی دست یابیم.

وی افزود: مقرر شده در جلسه‌اي با حضور مسئولان و دست ‌اندركاران ارشد كشوري و استاني در دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي راهكارهاي مفيد و موثری برای رفع مشكل آب كشاورزي و شرب استان قزوين اتخاذ شود تا بتوانیم از آسیب های جدی این بحران جلوگیری کنیم.

حسینی بیان کرد: در اين جلسه كه قرار است فردا سه شنبه بيستم آبانماه در دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي برگزار شود، وزير نيرو به همراه معاونانش، تمامی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی از جمله رجب رحماني، روح‌الله عباسپور و داود محمدي، آقای روزبه استاندار قزوين و معاونانش، به همراه تني ديگر از مسئولان و دست ‌اندركاران حضور خواهند داشت.

رئيس مجمع نمايندگان استان قزوين تصریح کرد: رئیس مجلس شورای اسلامی طی بازديدي كه در ماههاي گذشته از قزوين داشتند، از نزديك در جريان مشكلات عديده مردم و كشاورزان استان در خصوص كمبود آب شرب و كشاورزي و چالش های آن قرار گرفتند و در این سفر موافقت کردند در جلسه‌اي در تهران مسائل بخش آب استان را با حضور مسئولان و تصميم ‌سازان اين عرصه مورد

بررسي کارشناسی قرار دهند.

حسيني در پايان با بيان اين نكته كه همواره موضوع آب كشاورزي دشت قزوين و الموت ‌رود وشهر آبيك، دغدغه اصلي مردم و نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي بوده است گفت: تلاش می کنیم اين موضوع تا رسیدن به نتيجه موثر پيگيري شود.

وی گفت: نباید با بی توجهی و غفلت کاری کنیم تا سرنوشت دشت قزوین هم مانند دشت های دیگر کشور دچار بحرانی شود که دیگر قادر به حل آن نباشیم و اگر امروز در رفع این دغدغه احساس مسئولیت و خطر نکنیم در آینده با زیان های جبران ناپذیری روبرو خواهیم شد.