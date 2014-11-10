به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، هادی آیت‌اللهی در خصوص نشست کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال، ضمن بیان مطلب فوق گفت: پس از نشست سه ساعته و بررسی از میان 44 مربی منتخب در رده جوانان و نوجوانان، 5 مربی در رده جوانان و 6 مربی در رده نوجوانان در نظر گرفته‌ایم تا هفته آینده برنامه‌های خود را به کمیته فنی ارائه دهند و در نهایت از بین آنها سرمربی نهایی برای هر دو تیم انتخاب شود.

وی افزود: مربیان در رده نوجوانان روز دوشنبه هفته آینده (26 آبانماه) باید در کمیته فنی حضور یافته و برنامه‌های خود را برای هدایت تیم نوجوانان ارائه دهند. مربیان منتخب برای تیم جوانان نیز روز سه‌شنبه (27 ابانماه) باید برنامه‌های خود را ارائه دهند تا پس از بررسی‌های لازم، سرمربیان این دو تیم را انتخاب کنیم.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه درباره اینکه آیا از کادر تیم های قبلی در کنار کادر جدید استفاده می‌شود؟، خاطرنشان کرد: این موضوع به نظر سرمربیان تیم‌ها که انتخاب می‌شود، بستگی دارد. ما پیشنهاد می‌کنیم اما تصمیم نهایی با سرمربیان تیم ها است.

وی درباره معیارهای انتخاب نفرات فوق از سوی کمیته فنی یادآور شد: افرادی که مدنظر کمیته فنی بودند، باید شرایط مانند دانش فنی، توسعه بازی و تیم، مدیریت، رهبری، برنامه ریزی، ارتباطات، فرهنگ و شخصیت داشته باشند. در واقع موارد فوق جزیی از معیارهای کمیته فنی برای انتخاب نفرات بود.

آیت‌اللهی در پایان درباره هماهنگی با کمیته مسابقات فدراسیون در رابطه با برگزاری رقابتهای پایه گفت: با کمیته مسابقات در رابطه با برگزاری رقابتهای فوتبال در رده‌های پایه بحث و تبادل نظر انجام داده و در نهایت مقرر شد تا در تقویم مسابقات خود مانند تیم‌های بزرگسالان، اردوهای تیم‌های پایه نیز لحاظ شود.