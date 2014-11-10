عدم انحلال سازمان عمران ساحل کارون و تصویب ۴۰ میلیون تومان برای ساخت یک مستند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز در شصتمین جلسه شورای شهر اهواز اولین دستور کار با عنوان بررسی بودجه پیشنهادی سازمان عمران ساحل کارون مطرح شد.

اسکندر زنگنه، عضو شورای شهر اهواز، در خصوص این دستور کار اظهار کرد: در ابتدای شکل گیری چهارمین دوره شورای شهر اهواز، لایحه تفریغ بودجه سال ۹۱ در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفت و قرار بر این شد در برنامه های عملیاتی حوزه شهرداری و تنظیم بودجه دقت لازم به عمل آید.

وی با بیان اینکه نظارت عالیه در تمام امور تصویب و تفریغ بودجه از وظایف شورا است، تصریح کرد: باید بودجه سازمان های شهرداری و تفریغ آن به تصویب شورای شهر اهواز برسد که این کار در مورد همه سازمان ها انجام شده است به جز سازمان عمران ساحل کارون که چندین مکاتبه با آن ها انجام شد اما جوابی دریافت نکردیم.

زنگنه با بیان اینکه سازمان عمران ساحل کارون، شورای شهر اهواز را به رسمیت نمی شناسد، ادامه داد: پنج عضو کمیسیون برنامه و بودجه رأی بر انحلال این سازمان دادیم زیرا پاسخگوی سئوالات و ابهامات نیست.

رامی علاسوند، عضور شورای شهر اهواز نیز در این رابطه گفت: سازمان عمران ساحل کارون بسیار توانمند است و زمانی که این سازمان شکل گرفت چیزی به نام شورای شهر وجود نداشت. دغدغه مهم ما این است که عضوی از شورای شهر اهواز در این سازمان حضور داشته باشد.

مهدی مداری، مدیر عامل سازمان عمران ساحل کارون در پاسخ به اعضای شورای شهر اهواز اظهار کرد: از اعضای شورای شهر اهواز تقاضا دارم که بودجه سال ۹۳ را به تصویب برسانند و از سال آینده بودجه در چندین برگ و به ریز تحویل شورا خواهد شد.

وی با اعلام موافقت با حضور یک عضو شورا در این سازمان ادامه داد: در ساحل کارون چندین پروژه را آغاز کرده ایم که بین ۱۰ تا ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند از جمله آنها می توان به زیرگذر خلیج فارس، جاده های دسترسی زیرگذر خلیج فارس، دیوار ساحلی پل سوم و پل چهارم، ایستگاه های قایقرانی و کافه جزیره در زیر پل هفتم اشاره کرد.

در ادامه رای گیری در این خصوص در شورای شهر اهواز آغاز شد که اعضا رای بر عدم انحلال این سازمان رای دادند.

سپس جلسه دستور کار دوم تحت عنوان تعیین تکلیف تقاضای حاجت مراد مردانی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

غلامرضا سبز علی، عضو شورای شهر اهواز در رابطه با این لایحه اظهار کرد: در سال ۸۷ تعدادی معارض در مسیر احداث پل ششم که ساخت آن به عهده شرکت صنایع فولاد و فولاد اکسین بود قرار داشت که پرداخت عوارض به آن ها را شهرداری تقبل کرد.

وی ادامه داد: شهرداری به ۱۷ نفر که زمین ها را تصاحب کرده بودند هیچ مبلغی پرداخت نکرد و مقرر شد که صنایع فولاد با کارشناسی زمین ها مبلغی را پرداخت کند که این کار صورت گرفت اما عده ای از آنها به دلیل اینکه مبلغی کمتر از دیگران دریافت کرده اند مدعی دریافت زمین از شهرداری هستند که لایحه آن برای شهردار فرستاده شده است اما شهردای با دادن زمین به این فرد مخالف است و لایحه دیگری نداده است.

اعضای شورا پس از بحث و مشورت در رابطه با این لایحه تصمیم گرفتند که به این فرد مبلغ ۱۰ میلیون تومان از طرف شورا پرداخت شود که با مخالفت حاجت مراد مردانی مواجه شد.

سپس لوایح مساعدت به خانواده شهید مسلم سواری، مساعدت به مسجد ۱۴ معصوم پادادشهر به مبلغ سه میلیون تومان، مساعدت به آموزشگاه پسرانه دکتر هوشیار، مساعدت به ساخت فیلم مستندی با عنوان فتنه وهابیت و حجاب به مبلغ سه میلیون تومان و لایحه مساعدت به ساخت فیلم مستند مسافران تاکسی ایرانی به مبلغ ۴۰ میلیون تومان به تصویب اعضا رسید.

همچنین مقرر شد که جلسه فوق العاده ای روز شنبه هفته آینده در ساعت ۱۰ صبح برای رسیدگی به دستور کارهای گذشته برگزار شود که مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر زنگنه در این جلسه به شهردای اهواز در رابطه با اعطای عناوین و پست های سازمانی بی نام و نشان تذکر داد و گفت: شهرداری در این جهت باید بر طبق قانون عمل کند و اگر این کار ادامه یابد من هم درخواست استخدام گدای محل زندگی خود را با حقوق یک میلیون تومان مطرح خواهم کرد.

حجت الاسلام کاظم سواری که بعد از اختلافات اعضا در جهت انتخاب هیئت رئیسه شورا به دلیل توهین به روحانیون شورای شهر اهواز، بدون عمامه در صحن شورا حاضر و خواستار پیگیری این توهین ها است با وساطت حیدری، عضو دیگر شورای شهر اهواز برای پایان دادن به اختلافات صحن شورا را ترک کرد.