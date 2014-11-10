اوباما از آغاز مرحله جدید علیه داعش خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعزام نیروهای بیشتر آمریکایی به عراق را نشان دهنده آغاز مرحله جدید در مبارزه با داعش خواند.

باراک اوباما در مصاحبه با شبکه تلوزیونی سی بی اس اعزام 1500 نظامی آمریکایی به عراق در روزهای اخیر با هدف آموزش دادن و مشاوره دان به نیروهای عراقی را بیانگر آغاز فاز جدیدی در مقابله با داعش خواند.

وی گفت: در مرحله اول هدف ایجاد یک دولت فراگیر مشروع در عراق بود که انجام شد.

اوباما در ادامه گفت: حالا علاوه بر متوقف کردن داعش باید آماده حمله به آنها باشیم؛ کاری که باید توسط ارتش عراق صورت گیرد. هرگاه آنها آماده تعقیب داعش شوند و به آنها حمله کنند ما آماده ارائه حمایت هوایی تنگاتنگ از آنها هستیم.