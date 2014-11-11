پیگیری پرونده روغن پالم و بنزین آلوده

مصطفی ترک همدانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از سعید مرتضوی بعنوان مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی، دکتر دیناروند معاون غذا و داروی وزارت بهداشت و میرکاظمی وزیر سابق نفت شکایت کرده ایم، گفت: در موضوع پرونده شکایت از وزیر سابق نفت، علت تولید بنزین پتروشیمی غیر استاندارد و آلودگی هوا است که باید سازمان حفاظت محیط زیست شکایت می کرد اما شکایت نکرد برای همین بعنوان افراد حقیقی موضوع را به دادسرا گزارش و شکایت کردیم.

وی افزود: این شکایت در اردیبهشت ما سال جاری ثبت شده و هم اکنون در حال تحقیقات مقدماتی قرار داشته و سه شاکی دارد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه وزیر بهداشت هیچ تعلقی به افراد و شرکت ها نداشته و شجاعانه موضوع شیرهای آلوده را افشا کرد، گفت: بعد از این اظهارات رسانه ها و معاون وزیر اعلام کرد که این روغن (پالم) سرطان زا و برای سلامتی بدن ضرر دارد. برای همین از معاون غذا و داروی وزارت بهداشت و سازمان استاندارد شکایت کردیم.

وی در مورد سومین شکایت واصله به دادسرا، افزود: این شکایت از سعید مرتضوی مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی به دلیل بازداشت غیرقانونی یک وکیل (پیمان حاج محمود عطار) در سال 87 (زمانی که دادستان وقت تهران بود) و همچنین سوء استفاده مالی وی بعنوان مدیر سازمان تامین اجتماعی بوده که همزمان کمیته تحقیق و تفحص مجلس و سازمان بازرسی هم گزارش هایی در این خصوص ارائه کرده اند.