صدور مجوز صادرات دارو به عراق / اتصال مستقیم تجارت ایران به بغداد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید دانایی‌فر در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، گفت: در سال جاری یک میلیون و 850 هزار نفر از کشور عراق به ایران آمده و کمتر از یک میلیون زائر ایرانی در طول سال جاری به عراق سفر خواهند کرد.

سفیر ایران در عراق افزود: تا چهار سال قبل با توجه به اینکه عمده پروژه‌ها در داخل کشور صورت می‌گرفت، شرکت‌های ایرانی علاقه‌مند به حضور در بازارهای خارجی نبودند اما با به وجود آمدن بحران منابع مالی در ایران، شرکت‌های موفق ایرانی به سمت کشورهای مختلف از جمله عراق روانه شدند.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون حجم صادرات ایران به عراق 4.2 میلیارد دلار است در حالی که در 2.5 سال قبل این عدد 300 میلیون دلار بوده ضمن اینکه در سال 1.3 میلیارد دلار صادرات برق به این کشور صورت می‌گیرد.

سفیر ایران در عراق تصریح کرد: عمده مشکل ایران با عراق آن است که صادرکنندگان ایرانی، کالا و محصول نهایی به عراق صادر می‌کنند و مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای نقش زیادی در صادرات ایران و عراق ندارد.

به گفته دانایی‌فر، نرخ متوسط هر تن کالای صادراتی ایران به عراق، عدد پایینی است در حالی که در گمرکات عراق به نرخ واقعی ثبت می‌شود و همین امر منجر به بالا بودن آمار واردات عراق از ایران در آمارهای این کشور نسبت به ایران بوده است.

سفیر ایران در عراق ادامه داد: در سال 85 مجموع صادرات ایران به عراق 790 میلیون دلار بوده که در سال جاری به هفت میلیارد دلار رسیده است.

به گفته وی، به راحتی می‌توان صادرات ایران به عراق را تا سقف 20 میلیارد دلار افزایش داد، چرا که عراق بازاری کاملا مصرفی است و این کشور منابع مالی مناسبی دارد.

دانایی‌فر از ایجاد نهمین مرز زمینی میان ایران و عراق خبر داد و گفت: به زودی شاهد راه‌اندازی مرز سومار ـ مندلی خواهیم بود که مستقیما تجارت ایران را به بغداد متصل خواهد کرد.

وی از بازار سه میلیارد دلاری دارو و تجهیزات پزشکی در عراق خبر داد و گفت: طی ماه‌های اخیر موفق شدیم مجوز صادرات داروهای تولید شده در ایران را به عراق اخذ کنیم که این می‌تواند موانع جدی صادرات دارو و تجهیزات پزشکی ایرانی به عراق را برطرف نماید.

سفیر ایران در عراق، عدم حضور شرکت‌های ایرانی در این کشور را یک مشکل دانست و گفت: تعداد شرکت‌های ثبت شده ایرانی در عراق چندان بالا نیست و به نظر می‌رسد تجارت با عراق در دستور کار تجار ایرانی قرار ندارد.