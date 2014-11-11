کاهش کادر دیپلماتیک سفارت آمریکا در یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که به دلیل ناامنی در یمن کادر سفارت خود را در یمن کاهش داد.

این اقدام آمریکا پس از آن صورت می گیرد که واشنگتن پیشنهاد تحریم "علی عبدالله صالح" دیکتاتور سابق یمن و دو تن از رهبران حوثی ها را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد و این شورا با تحریم ها موافقت کرد.

همزمان با این اقدام آمریکا تظاهرات های ضد آمریکایی در یمن افزایش یافته است. هزاران نفر از مردم یمن روز جمعه با برپایی تظاهراتی در صنعاء از سفیر واشنگتن در یمن خواستند که این کشور را ترک کند.