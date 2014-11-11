شرط ساخت و ساز در عرصه ساختمان تاریخی "سینگر" اعلام شد

سپیده سیروس نیا معاون میراث فرهنگی تهران به خبرنگار مهر گفت: طرح ساخت و ساز در عرصه ساختمان تاریخی سینگر داده شده و موافقت با آن منوط به تایید نقشه های معماری و ساخت و ساز در نظر گرفته شده است. طبق قانون بدون مجوز سازمان میراث فرهنگی نمی توان در عرصه یک بنای تاریخی ساخت و ساز انجام داد به شرط آنکه شرایط در نظر گرفته شده برای آن رعایت شود.

وی ادامه داد: یک بار در جلسه شورای فنی سازمان این موضوع مطرح شد و ضوابطی برای آن تعیین کردند تا در صورت مطابقت، مشکلی برای ساخت و ساز نداشته باشند. شرایط در نظر گرفته شده این است که ساختمان جدید با فاصله مناسب از بنا قرار گیرد این فاصله حدود 15 متر است. ارتفاع بنا کمتر از ارتفاع ساختمان سینگر یعنی حدود 6 متر باشد. فرم معماری و نمای آن نیز به تایید سازمان میراث فرهنگی برسد. کاربری آن مختلف و یا فرهنگی و گردشگری باشد. مهمتر از همه اینکه باید بنای ساختمان سینگر را نیز مرمت کنند.

سیروس نیا بیان کرد: نقشه معماری باید یک سال از زمانی که مجوز اولیه داده شده، به سازمان میراث فرهنگی ارائه شود. این مجوز اوائل امسال داده شده بود.

معاون میراث فرهنگی تهران گفت: پشت ساختمان سینگر متروکه است. با ساخت و ساز جدید آسیبی به منظر این ساختمان از طرف خیابان سعدی نمی رسد بلکه نمای پشت آن نیز اصلاح می شود.

ساختمان سینگر در خیابان سعدی قرار گرفته است. این ساختمان پس از انقلاب به صورت بنایی متروکه درآمد تا این‌که اوایل دهه 60 به مالکان خصوصی واگذار و به دفتر و انبار تبدیل شد. بنایی که به ظاهر از تزیینات معمول آثار تاریخی بهره‌ای نبرده است اما در بنای آن از سنگ تراورتن استفاده شده؛ نمایی که یادآور کلیسای مریم مقدس و سنت استپانوس است. و آجر و خشت که از اصیل‌ترین مصالح ایرانی هستند در ساخت آن به کار رفته است. طرح ساختمان سینگر، توسط "نیکلای مارکوف" روسی که دانش‌سرای عالی بهارستان و دبیرستان البرز را طراحی کرده بود، ریخته شد.