احیای حقوق تضییع شده انسانی ضامن امنیت و توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی شامگاه دوشنبه در دیدار با رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور در زاهدان بیان داشت: تاریخ گواه همبستگی و اتحاد این مردم و حکومت پذیری آنان است و شواهد تاریخی نشان می دهد که مردم سیستان و بلوچستان هرگز حکومت گریز نبوده و شعار جدایی از ایران سر نداده اند.

وی با اشاره به این موضوع که اگر ما به دنبال تجربه موفق همزیستی مسالمت آمیز هستیم باید آن را در سیستان و بلوچستان بجوییم، ادامه داد: وجود شیعه و سنی و تعدد اقوام در این منطقه نعمت بزرگی است و زیست مردم این منطقه آمیخته با یکدیگر و زیستی مسالمت آمیز و وحدتی مثال زدنی است.

هاشمی فضای عمومی استان را آرام توصیف کرد و افزود: ما بایستی به سمت استحکام بخشیدن به روابط مردم و پرهیز از گسست و شکاف حرکت کنیم و شناختمان را نسبت به اقوام و نقش آنها در توسعه عمق ببخشیم تا شاهد حضور موثر آنان در رشد و پویایی کشور باشیم.

استاندار با اشاره به پیشینه تاریخی فرهنگ و تمدن سیستان و بلوچستان و ویژگی های مثبت مردم این منطقه گفت: نقش سازمان اسناد و کتابخانه ملی در شناساندن مردم و اقوام ایرانی بسیار موثر است و برای شناساندن بهتر این مردم و استان سیستان و بلوچستان باید این سازمان پیشقدم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی نیز که به منظور شرکت در مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید مرکز اسناد و کتابخانه ملی سیستان و بلوچستان به زاهدان سفر کرده بود در دیدار با استاندار اظهار داشت: این سازمان توانایی دارد تا با همکاری استانداری سیستان و بلوچستان بخشی از گنجینه کهن و معنوی و حافظه دیداری و شنیداری این استان را در سازمان اسناد و کتابخانه ملی به نمایش بگذارد.

سید رضا صالحی امیری همچنین ضمن ابراز آمادگی در راستای برپایی نمایشگاه فرهنگ و تمدن معنوی سیستان و بلوچستان در این سازمان در خصوص احداث بنای جدید مرکز اسناد و کتابخانه ملی در استان با استاندار گفتگو کرد.