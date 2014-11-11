به زورگویان باج نمی دهم

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های افغان گزارش دادند که محمد اشرف غنی شب گذشته در دیدار با نمایندگان پنج ولایت غربی از جمله هرات، غور، بادغیس، فراه و نیمروز در شورای ملی اعلام کرد به زورگویان باج نمی دهد و با آنها که در مقابل قانون می ایستند برخورد جدی می کند.

نمایندگان پنج ولایت غربی ضمن طرح مشکلات ولایات خود در زمینه های مختلف خواستار توجه بیشتر به بهبود وضعیت امنیتی، مبارزه با فساد اداری و اجرای پروژه های زیربنایی شدند.

رئیس جمهوری افغانستان همچنین گفت حکومت برای رشد و توسعه تمام ولایات کشور برنامه های گسترده ای را در دستور کار دارد و حوزه جنوب غرب در این میان از اهمیت خاصی برخوردار است.

محمد اشرف غنی افزود: افغانستان را به هشت منطقه اقتصادی تبدیل می کند و طرح زیربنایی ملی این کشور تا شش ماه آینده تکمیل می شود.

رئیس جمهوری افغانستان خاطر نشان کرد که رسیدگی به مشکلات تمام ولایات کشور نیاز به راه حل های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت دارد.