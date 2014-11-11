گفته ام 61 دلار هزینه سفرم به اینچئون را از حقوقم کم کنند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان دکتر محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان ضمن قدردانی از عملکرد تمامی فدراسیونها، فارغ از اینکه تیم‌های آنها مدال آورده باشند یا خیر، به دشوار بودن مسیر اعزام ورزشکاران اشاره کرد و گفت: بنده به دلیل اینکه سالها از نزدیک در جریان چند و چون اعزام ورزشکاران به مسابقات مختلف آسیایی و المپیک و جهانی بوده ام، به خوبی درک می کنم که فدراسیونها با چه شرایط دشواری رو به رو بوده اند.

وزیر ورزش و جوانان با تشکر ویژه از کمیته ملی المپک اذعان کرد: وزارت و رزش و جوانان، به هیچ وجه قصد مصادره کردن پیروزی ها را به نام خود ندارد و قدردان زحمات و تلاش همه دلسوزان عرصه ورزش بوده و خواهد بود.

وی از صدا و سیما به عنوان یاور پیشاهنگ ورزش یاد کرد و خاطر نشان کرد: رسانه ملی، به طورعادلانه و منصفانه ای ، به یاری ورزش کشور برخاسته است.

گودرزی استمرار برگزاری جلسات بررسی عملکرد بازیهای آسیایی را مورد تاکید قرار داد و افزود: این جلسات، باید تا پایان سال، به طور مستمر برگزار شود تا موضوعات و مسائل مشترک را برحسب حوصله جلسه، مقرر و مورد واکاوی قرار بگیرد و با رایزنی مفید، به رشد و توسعه ورزش کشور کمک کنیم.

وزیر ورزش و جوانان، از روسای فدراسیون دعوت کرد که به منظور ساماندهی و پیگیری بازیهای المپیک ریو برنامه های خود را ازهم اکنون ارائه دهند تا راهکارهای عملیاتی شدن آن برنامه ها ،مورد بررسی قرار گیرد .

وی گفت: همه فدراسونها، باید برنامه چهارساله مختص المپیک داشته باشند تا با تحلیل و گزینش درست و منطقی ،به برنامه ای منطبق با واقعیت رسید.

گودرزی، مقدم بودن و ارجحیت بازی های آسیایی اشاره کرد و افزود: برای ما مسابقات آسیایی، مهمتراز مسابقات جهانی است و بنده به شدت، مخالف این مسئله هستم که برخی ورزشکاران،برای رئیس فدراسیون مربوطه خود برنامه ریزی می کنند و نگاه جهانی خود را به وی تحمیل می کند و بازی های آسیایی را سست می انگارند و بدنبال رزومه خود هستند

وزیر ورزش و جوانان، با ابراز تاسف از اینکه بسیاری از اهالی فدراسیون و ورزشکاران کسب تجربه را توجیه خود برای ناکامی هایشان عنوان می کنند گفت: درعرصه ورزش باید قوی ظاهر شویم و نقاط ضعف خود را در مسابقات دیگر شناسایی کنیم و اینگونه میادین آسیایی و المپیک محل کسب تجربه نیست

گودرزی حضور بانوان در ورزش قهرمانی و حرفه ای را (عالی) توصیف کرد و به فدراسیونهایی که با محدودیتهای قانونی و شرعی کمتری مواجه هستند سفارش کردتا زمینه حضور پیشرفت بانوان ورزشکاران کشور عزیزمان را فراهم کنند.

وزیر ورزش و جوانان،درخصوص عدم اتکاء فدراسیونها به منابع دولتی گفت: این یک حقیقت است که ما درکشور خودمان، با مشکل منابع مالی روبرو هستیم و منابع دولتی، کفاف هزینه های ما را نمی دهد.

محمود گودرزی، فرهنگ و اخلاق و آموزش را از مقوله های مهم درعرصه ورزش دانست و گفت: در میان این سه موئلفه مهم، «آموزش» ، رکن رکین ورزش است و بنده تاکید می کنم که آموزش مربیان و ورزشکاران بسیار مهم است و باید مورد توجه قرار بگیرد

وزیر ورزش و جوانان ،موفقیت درعرصه ورزش را مستلزم رعایت منطق و دور شدن از رویا پردازی دانست و گفت: ارزیابی ستاد از مدال طلا در بازیهای آسیایی 22 مدال بود حال آنکه فدراسیونها که بازوی اجرایی و عملیاتی هستند 32 مدال طلا را پیش بینی کرده بودند و ببنید که تا چه اندازه پیش بینی ستاد به واقعیت نزدیکتر بود و ما در بازیهای آسیایی 21 مدال طلا گرفتیم.

گودرزی، با اشاره به انتقاداتی که درخصوص عدم سفرهای وی به آورد گاههای جهانی و آسیایی مطرح شده است گفت: بدون اینکه بخواهم بگویم انسان خوبی هستم عرض می کنم که بنده ، با سفرهای خارجی و ورزشی خودم و هر مسئول دیگری که آورده ای برای کشور نداشته باشد، مخالف هستم و بخاطرهمین امر، به جام جهانی نرفتم و اگر اصرار و دعوت آقای سجادی نبود، به بازی های آسیایی هم نمی رفتم.

وی افزود: برای اینکه آنرا بی توجهی به بیت المال می‌دانم، اما برای اینکه همگان بدانند که با هزینه کم نیز می توان عازم سفر شد، عرض می کنم که کل هزینه شخصی سفر بنده به اینچئون 61 دلار شده است که از آقای مناف هاشمی خواسته ام تا این رقم را نیز ازحقوق بنده کسر کند. به طور جد از روسای فدراسیونها می خواهم نسبت به سفرهای خارجی خود و اعضای وابسته در فدراسیون حساس باشند و البته ما هم در شورای برون مرزی با تغییر قوانین و حساسیت بیشتر این موضوع را دنبال می کنیم.