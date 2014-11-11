نظام جامع تربیت آموزشی نیروهای مسلح ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین شکوهی صبح امروز در مراسم رونمایی از نمایشگاه محصولات تربیتی و آموزشی ناجا در دانشگاه علوم انتظامی امین با بیان اینکه تربیت و آموزش، باارزش‌ترین مسئولیت مسئولین کشور است، گفت: در تلاش هستیم که تعاملات سازمانی بین زیرمجموعه‌های ستاد کل نیروهای مسلح را جهت ارتقای تربیت و آموزش کارکنان، افزایش دهیم.

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه باید برای جهاد علمی کشور تلاش کرد، گفت: مفهوم جهاد علمی، شتاب در جهت توسعه علم است و یکی از اهداف ما از تعاملات درون سازمانی نیز همین بوده است.

رئیس اداره تربیت و آموزش ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه با بیان اینکه در صدد هستیم هر 45 روز یک بار در یکی از سازمان‌های زیر مجموعه نیروهای مسلح جمع شویم و توانمندی‌های خود را ارائه سازیم، گفت: این موضوع سبب شده تا قابلیت‌های سازمانی، شناسایی شود و ما را در رسیدن به اهداف، نزدیک‌تر سازد.

شکوهی از پایه‌ریزی نظام تربیت و آموزش در نیروهای مسلح خبر داد و گفت: نظام جامع آموزشی در ناجا، آجا و وداجا ابلاغ شده است و این نظام‌های تربیتی، مسیر همه دوره‌های آموزشی ـ تربیتی را مشخص ساخته و چشم‌اندازی برای آینده به شمار می‌رود.

وی اظهار داشت: نظام جامع مدرسین نیز در ارتش و نیروی انتظامی اجرایی شده است.

رئیس اداره تربیت و آموزش ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه با اشاره به سخنان بنیانگذار انقلاب اسلامی، اظهار داشت: به گفته ایشان، کشور را سیاستمداران اداره می‌کنند ولی در سخت‌ترین شرایط، نیروهای مسلح هستند که کشور را نجات داده‌اند. لذا ایجاد و اشاعه فرهنگ سازمانی جهت تربیت و آموزش کارکنان، مورد توجه قرار دارد.

شکوهی بیان داشت: هدف ما از استخدام درجه‌داران و افسران نظامی نیز تربیت و آموزش جوانان است.

وی تاکید کرد: توانمندسازی و ارتقای مهارت‌ها در نیروهای مسلح و کارکنان آنها، از دیگر اهداف برگزاری دوره‌های آموزشی و تربیتی است که مسئولیت آن بر عهده مدیران آموزش قرار گرفته است.

رئیس اداره تربیت و آموزش ستاد کل نیروهای مسلح افزود: آموزش می‌تواند حلال مشکلات و پیشگیری از حوادث و سوانح باشد و مهارت‌های جدید ایجاد کند که این مسائل، سطح کیفی نیروهای انسانی را ارتقا می‌دهد. در این راستا در نیروهای مسلح جهت ماموریت آموزشی خارج از کشور، آمادگی کامل داریم.

سایت دانشنامه تخصصی علوم پلیسی راه‌اندازی می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بختیاری فرمانده دانشگاه علوم انتظامی امین در ادامه از تاسیس مرکز اطلاع‌رسانی و استنادی علوم پلیسی منطقه‌ای و جهان اسلام خبر داد و گفت: سایت دانشنامه تخصصی علوم پلیسی به زودی راه‌اندازی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف ارتقای کیفیت آموزشی، از برنامه‌های دانشگاه علوم انتظامی است، افزود: در تلاش هستیم با بهره‌گیری از روش‌های مدیریتی نوین، رویکردهای خود را محقق سازیم.

فرمانده دانشگاه علوم انتظامی امین در پایان خاطر نشان کرد: تمامی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی دارای حکم وزارت علوم هستند و 98 فرمانده نیروی انتظامی در صف دانشگاه قرار داشته و به انجام ارائه آموزش و انتقال تجربیات به دانشجویان می‌پردازند.