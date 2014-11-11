به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیأت عالی جذب به ریاست محمود کی نژاد در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، برگزار شد.

در ابتدای این جلسه پس از بحث و بررسی در مورد فراخوان ویژه جهت شرکت دانشجویان خارج از کشور در آذرماه سال جاری، مقرر شد بنیاد ملی نخبگان به منظور استفاده بهینه از ظرفیت دانشجویان نخبه ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور، با در نظر گرفتن نقشه جامع علمی کشور و ضمن توجه به آینده‌نگاری رشته‌ های تحصیلی نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ های خارج از کشور به منظور عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ ها اقدامات لازم را انجام دهد.

در این جلسه همچنین مقرر شد برای تشویق دانشجویان نخبه شاغل به تحصیل در دانشگاه‌ های خارج از کشور برای عضویت در هیأت علمی دانشگاه‌ ها و موسسات آموزشی، جایزه علمی( grant) به این افراد پرداخت شود و در صورتی که این افراد در رشته‌ های جدید یا دانشگاه‌های شهرستان ‌ها مشغول به خدمت شوند، کمک مالی به دانشگاه ‌های پذیرنده این افراد نیز پرداخت خواهد شد.