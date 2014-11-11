به گزارش خبرگزاری مهر به نقل وزارت دفاع، سردار حسين دهقان وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح طي حكمي مهندس مصطفي اثباتي را به سمت مديرعامل جديد سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح منصوب كرد.

سردار دهقان در مراسم معارفه مهندس مصطفي اثباتي مديرعامل جديد ساتا طي سخناني با تقدير و تشكر از زحمات و تلاش‌هاي سردار دقيقي مديرعامل سابق ساتا اظهارداشت: اين سازمان يك سازمان چند بعدي بوده كه فراتر از فعاليت‌هاي ارزشمند و گسترده خدماتي و اقتصادي خود داراي ابعاد اجتماعي و فرهنگي در سطح جامعه است.

وي افزود: اين سازمان به جهت گستردگي، مستلزم مديريتي خاص است كه موضوع رضايتمندي جامعه هدف به عنوان يك شاخص و تعامل و ارتباط متقابل با آنها از الزامات آن محسوب مي‌شود.

وزير دفاع تصريح كرد: فعاليت‌هاي صورت گرفته در ساتا طي چند سال گذشته توانسته اين سازمان را در بازار سرمايه به يك جايگاه ويژه اقتصادي و ارزشمند تبدیل کند به گونه‌اي كه این سازمان هم‌اكنون به عنوان يك سازمان اطمينان‌ بخش و فعال در عرصه اقتصاد ملي داراي نقش آفريني ويژه است.

سردار دهقان با اشاره به اینکه از ساتا انتظارات و خواسته‌هايي وجود دارد كه توجه به سطح سلامت جامعه هدف و رفع نيازها و خواسته‌هاي آنها در حوزه‌هاي درماني و بيمه‌اي از اولویت های آن به شمار می رود، ادامه داد: هم‌اكنون فعاليت‌هاي ارزشمند و مهمي براي رفع نيازهاي جامعه هدف صورت گرفته اما اين اقدامات تا رسيدن به سطح مطلوب كافي نبوده و با آن فاصله دارد.

وی بیان کرد: توجه بيش از پيش به حوزه روانشناختي جامعه هدف، بررسي سنجه‌هاي رضايتمندي و اينكه تمامي اقدامات برنامه‌هاي سازمان بايستي متكي بر مطالعات و تحقيقات كارشناسي باشد از جمله نكات قابل توجه در اين سازمان است.

وزیر دفاع با بيان اينكه با اجرايي شدن نظام نوين بازنشستگي مي‌توانيم بار مالي بزرگي را از دوش دولت برداريم، خاطر نشان كرد: با تصويب اساسنامة ساتا و نيز هويت بخشي به صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح و دستيابي به مطالبات، سرمايه‌گذاري و ورود به حوزه‌هاي اقتصادي سودآور مي‌توان از منابع حاصله، در آينده حقوق و مزاياي بازنشستگان را به طور كامل پرداخت كرد.

وزير دفاع در پايان سخنان خود تأكيد كرد: در اجراي فرايندهاي مديريتي، توجه به مديريت محيط يكي از محورهاي تعيين كننده و مهم در سطح تصميمات راهبردي سازمان است و درك و شناخت نسبت به محيط و توجه به پيامدهاي آن از نكات قابل توجه است و هيچ فعاليتي در سازمان نبايستي توسعه يابد مگر اينكه پيامدهاي كوتاه و بلندمدت آن برنامه به طور دقيق مورد توجه و بررسي كارشناسي قرار گيرد.