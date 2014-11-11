به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران تلاش دارد تا به منظور توسعه برندهای ملی کشور گام بردارد و از این رو محور اصلی دوره دهم این جشنواره، معرفی برندهای پیشرو و ارزشمند ایران است.

رویکرد اصلی دهمین دوره جشنواره ملی قهرمانان صنعت تلاش برای رفع موانع نقدینگی واحدهای تولیدی، صنعتی و تجاری کشور است و به همین منظور "تلاش برای توسعه فرهنگ برندسازی"، "ایجاد بستری مناسب برای توسعه فرهنگ ساخت داخل و صادرات کالاها با برند ایران"، "افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت های بخش صنعت، معدن و تجارت و نشان دادن موفقیت ها و دستاوردهای بخش خصوصی"، "افزایش ظرفیت های رقابت پذیری صنعت کشور" و "تامل و همکاری با بانک ها و جلب حمایت آنها برای رفع موانع نقدینگی بنگاه های اقتصادی" جز اهداف برگزارکنندگان آن خواهد بود.

جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران که با حمایت و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برپا می‌شود، در حال حاضر یکی از معتبرترین جوایزی است که در عرصه تجلیل از برترین و موفق ترین شرکت‌های ایرانی توسط بخش خصوصی برگزار و از مدیران این شرکت‌ها و سازمان‌ها طی مراسمی تجلیل به عمل می آورد.

این جشنواره فعالیت خود را از سال 1384 آغاز و تلاش کرده تا احترام به صنعتگر ایرانی و ثروت آفرین ملی را سرلوحه کار خود قرار دهد و در سال جاری شاهد «انتخاب و معرفی 100 برند ارزشمند بازار ایران» و «انتخاب و معرفی برترین شرکت‌های فعال در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی» در این جشنواره خواهیم بود.