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۲۰ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۲۷

100 برند ارزشمند بازار ایران معرفی می‌شود

100 برند ارزشمند بازار ایران معرفی می‌شود

100 نام و نشان تجاری(برند) بازار ایران همزمان با دهمین جشنواره قهرمانان صنعت ایران در دی ماه امسال معرفی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران تلاش دارد تا به منظور توسعه برندهای ملی کشور گام بردارد و از این رو محور اصلی دوره دهم این جشنواره، معرفی برندهای پیشرو و ارزشمند ایران است.

رویکرد اصلی دهمین دوره جشنواره ملی قهرمانان صنعت تلاش برای رفع موانع نقدینگی واحدهای تولیدی، صنعتی و تجاری کشور است و به همین منظور "تلاش برای توسعه فرهنگ برندسازی"، "ایجاد بستری مناسب برای توسعه فرهنگ ساخت داخل و صادرات کالاها با برند ایران"، "افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت های بخش صنعت، معدن و تجارت و نشان دادن موفقیت ها و دستاوردهای بخش خصوصی"، "افزایش ظرفیت های رقابت پذیری صنعت کشور" و "تامل و همکاری با بانک ها و جلب حمایت آنها برای رفع موانع نقدینگی بنگاه های اقتصادی" جز اهداف برگزارکنندگان آن خواهد بود.

جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران که با حمایت و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برپا می‌شود، در حال حاضر یکی از معتبرترین جوایزی است که در عرصه تجلیل از برترین و موفق ترین شرکت‌های ایرانی توسط بخش خصوصی برگزار و از مدیران این شرکت‌ها و سازمان‌ها طی مراسمی تجلیل به عمل می آورد.

این جشنواره فعالیت خود را از سال 1384 آغاز و تلاش کرده تا احترام به صنعتگر ایرانی و ثروت آفرین ملی را سرلوحه کار خود قرار دهد و در سال جاری شاهد «انتخاب و معرفی 100 برند ارزشمند بازار ایران» و «انتخاب و معرفی برترین شرکت‌های فعال در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی» در این جشنواره خواهیم بود.

 

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