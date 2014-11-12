حسین نیک‌طلب هنرمند خوشنویس نیشابوری که یکی از تابلوهای گران قیمت فیروزه نشان خود را به فیلم «شیار 143» هدیه کرده است در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این موضوع توضیح داد: کار من هنری منحصر به فرد به نام «فیروزه نشانی» است و به شیوه خاص خودم سنگ های فیروزه نیشابور و عقیق را روی تابلوهای خوشنویسی‌ام چیدمان می کنم. یکی از تابلوهایی که قبلاً ساخته بودم تابلو «سوره حمد» بود که به خط شکسته نستعلیق نوشته بودم و با سنگ های فیروزه و عقیق آن را کار کردم، بعد از آن که فیلم «شیار 143» را دیدم که با استقبال بسیار زیادی از سوی مخاطبان روبرو شد، تصمیم گرفتم این تابلو را به خانم نرگس آبیار کارگردان این فیلم هدیه کنم و اهدای این تابلو درحضور همسر آقای روحانی رییس جمهور و همسر معاون رییس جمهور به خانم آبیار انجام شد.

نیک طلب که از جانبازان 50 درصد جنگ تحمیلی است درباره تأثیرگذاری این فیلم توضیح داد: بسیاری از فیلم هایی که ساخته می شود ارتباطی با دوران دفاع مقدس و ارزش های انقلابی ندارد اما این فیلم با وجود آن که با حضور یک بانوی ایرانی ساخته شده است که به نظر نمی رسد اطلاعات چندانی از دوران جنگ و دفاع مقدس داشته باشد، اما توانست بخشی از زندگی مادران شهدا را به تصویر بکشد و همین پرداختن به موضوعات ارزشی دفاع مقدس از سوی این بانوی هنرمند انگیزه ای شد تا به منظور ترغیب و تشویق به ساخته شدن فیلم های بیشتری با این موضوع، این تابلو را به ایشان هدیه کنم.

او ادامه داد: در مجموع فیلم خوبی بود و من آن را دوست داشتم اگر چه معتقدم که احساس سوختن به تماشا نمی شود/ آتش بگیر تا بدانی چه می کشم. بنابراین اگر کسی آن دوران را دیده باشد و به این موضوعات باور داشته باشد، می تواند به خوبی مسائل آن روزگار را لمس کند، با این وجود خانم آبیار توانسته است با حس مادرانه ای بخشی از زندگی مادران شهدا را به تصویر بکشد.

نیک طلب با بیان این که اصلاً اهل سینما رفتن و فیلم دیدن نیست متذکر شد: در میان فیلم هایی که با موضوعات ارزشی ساخته می شوند، به نظرم فیلم «شیار 143» اثر خوبی بود و فکر می کنم اگر وارد شبکه نمایش خانگی هم بشود، تعداد بیشتری از علاقه مندان به این آثار می توانند آن را ببینند.

این هنرمند آثار «فیروزه نشانی» یادآور شد: من این تابلو را ابتدا کار کرده بودم تا در جشنواره رضوی ارائه کنم اما بعد احساس کردم بهترین کسی که می توان این تابلو را به او هدیه کرد خانم آبیار کارگردان این فیلم است بنابراین انتهای تابلو را به نمایندگی از خانواده های شهدا امضا کردم و به ایشان تقدیم کردم.

این استاد خوشنویسی با بیان این که تاکنون آثار فیروزه نشانی خود را به دو هنرمند دیگر نیز اهدا کرده است از ذکر اسامی آنها خودداری کرد و ادامه داد: علاوه بر این هنرمندان، تاکنون 4 تابلو فیروزه نشان را به مقام معظم رهبری و 2 تابلو را نیز به آقای روحانی رییس جمهور کشورمان تقدیم کرده ام که تصور می کنم یکی از این آثار که شامل سوره حمد است، در دفتر ریاست جمهوری نصب شده است.

نیک طلب در بخش دیگری از سخنانش درباره ارزش مادی آثارش گفت: علاقه ای ندارم که درباره قیمت و ارزش مادی این آثار سخن بگویم اما همین کافی است که بدانید سنگ فیروزه نیشابور بعد از الماس گران ترین سنگ در جهان است و یک نگین فیروزه نیشابور با کیفیت خوب تا حدود 25 میلیون تومان خرید و فروش می شود به طوری که سنگ عقیق در برابر فیروزه همچون مس در برابر طلاست.

او در ادامه با بیان این که توانایی او در ساخت این آثار و اهدای آن به کسانی که در زمینه مسائل ارزشی فعالیت دارند، خواست خداوند بوده است ابراز امیدواری کرد که این فعالیت هایش انگیزه ای باشد برای فعالیت های بیشتر در این زمینه و آشنا شدن نسل سوم با اتفاقات دوران جنگ تحمیلی و بدانند که آن روزگار افراد بسیاری زجرها کشیدند که باید قدردان این تلاش ها بود.

مسئولان کارهای نکرده را هم در بوق و کرنا می‌کنند

نیک طلب با انتقاد از رفتار مسئولان در قبال خانواده های شهدا و جانبازان یادآور شد: من از مسئولان هیچ توقعی ندارم چرا که هر کاری را که نکرده اند در بوق و کرنا می کنند و همین کافی است تا دیگران را نسبت به این گونه امور بی اعتقاد کند.

این هنرمند خوشنویس در خاتمه تصریح کرد: من جانباز 50 درصدم که در پیمان با خدا دردی لذت بخش به من عطا شده است که آن را با هیچ چیز دیگری معاوضه نمی کنم و جانبازان بسیاری همچون من هستند که در بی نیازی زندگی می کنند و همچنین خانواده های شهدای بسیاری داریم که حتی یک بار هم به بنیاد شهید پا نگذاشته اند اما متأسفانه رفتار مسئولان به گونه ای بوده است که امروز هر کسی که به هدفش در زمینه های مختلف از جمله تحصیلات و کار نمی رسد، تصور می کند که بچه های شهدا و جانبازان حق او را گرفته اند.