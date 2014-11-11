انتخابات تعیین نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات تعیین نماینده مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری ها در هیئت نظارت بر مطبوعات عصر امروز سه شنبه ۲۰ آبان در تالار وحدت برگزار می شود.

این انتخابات از سوی دبیرخانه هیئت نطارت بر مطبوعات و از ساعت ۱۳ در تالار وحدت برگزار می شود.

در این انتخابات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده قوه قضاییه و نماینده قوه مقننه به عنوان ناظر حضور خواهند داشت.

مدیران مسئول مطبوعات برای شرکت در این انتخابات می توانند از ساعت ۱۳ تا ۱۶ با حضور در تالار وحدت تهران نسبت به دریافت کارت شرکت در انتخابات اقدام کنند.

این انتخابات پیش از این قرار بود در تاریخ ششم آبان ماه برگزار شود که به دلیل به حد نصاب نرسیدن شرکت کنندگان برگزار نشد.

اسامی کاندیداهای شرکت در این انتخابات در اینجا قابل رویت است.

روز گذشته اعلام شد که سید نظام الدین موسوی مدیر مسئول خبرگزاری فارس از حضور در این انتخابات انصراف داده است.