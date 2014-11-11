به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان باشگاه استقلال تصمیم گرفته اند به خاطر حاشیه هایی که بازیکن عراقی برای این باشگاه بوجود آورده است، وی را در فهرست فروش قرار دهند. این در حالی است که مدیر برنامه های این بازیکن از علاقه وی به ماندن در جمع آبی پوشان صحبت می کند.
موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه کرار تا شب گذشته در ایران بوده و از رفتن وی خبر ندارد در واکنش به قرار گرفتن این بازیکن در فهرست فروش استقلال گفت: صحبتهایی که من با مسئولین باشگاه استقلال داشتم، همگی بر حضور وی تاکید داشته و حتی امیر قلعهنویی نیز در مصاحبهای که انجام داده، روی ماندن وی تاکید کرده است
مدیر برنامههای کرار در پاسخ به این سئوال که آیا او به خاطر حضور در تیم ملی عراق، عمدا در دیدار مقابل تراکتورسازی کارت گرفته است؟ گفت: همه شاهد بودند که کرار مقابل تراکتورسازی بارها توسط بازیکنان این تیم به خطا سرنگون شد و فکر میکنم یکی از اهداف آنها، عصبی کردن کرار بود که متاسفانه اواخر بازی، کرار هم از کوره در رفت که همین مسئله منجر شد وی کارت گرفته و از دیدار مقابل پرسپولیس محروم شود.
وی در خصوص جلسه روز دوشنبه کمیته انضباطی با وی برای وضعیت جاسم کرار، گفت: ما دیروز جلسهای را با مسئولین باشگاه استقلال برگزار کردیم و نقطه نظرات یکدیگر را شنیده و قرار است امروز بعدازظهر در جلسهای مجدد، هر دو نظر نهایی خود را اعلام کنیم.
موسوی در پایان خاطرنشان کرد: باید بگویم که کرار عاشق استقلال است و همیشه سعیاش این بود که برای استقلال مثمر ثمر باشد و دوست دارد تا روزی که در ایران فوتبال بازی میکند، پیراهن آبی بر تن او باشد و هواداران استقلال نیز مطمئن باشند تمام تلاش من و کرار این است که او در استقلال بماند و برای این تیم بازی کند.