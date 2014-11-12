حسین مهری با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیستمین نمایشگاه مطبوعات در پاسخ به سوالی درباره تسهیلات این شرکت برای حمل و نقل کالا و محصولات فرهنگی اظهار داشت: در حوزه ارسال کتاب و مجلات و روزنامه ها ما امسال هیچگونه افزایش تعرفه نداشته ایم و یارانه اختصاص یافته به این مساله با تعرفه های ترجیحی کماکان ادامه دارد. ما در همین زمینه مکاتباتی با معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد داشته ایم و اعلام آمادگی کرده ایم که در زمینه ارسال محصولات فرهنگی آماده هر نوع همکاری هستیم.

وی افزود: امسال قراردادی را نیز با اتحادیه ناشران دانشگاهی داشته ایم که با یارانه بیشتری به موضوع ارسال کتاب بپردازیم.

مهری همچنین با اشاره به مبلغ یارانه تخصیص یافته توسط این شرکت برای کالاهای فرهنگی با اشاره به اینکه مبلغ یارانه و تعرفه پستی برای هر کالایی متفاوت است، اظهار کرد: درباره کتاب و نشریات امسال هیچ افزایش تعرفه ای وجود نداشته است. از طرف دیگر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با هرگونه افزایش تعرفه کالاهای فرهنگی در سال جاری مخالف بود. اما من باید اذعان کنم که یارانه ای که شرکت پست در این زمینه پرداخت می کند از سوی هیچ نهادی به این شرکت بازپرداخت نمی شود.

به گفته مدیرعامل شرکت پست هر فردی در کشور که به منظور ارسال محصولات فرهنگی به دفاتر پستی مراجعه کند از تعرفه های توام با تخفیف ویژه این شرکت بهره مند خواهد شد.

مهری همچنین در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت ایجاد سامانه پست تلفنی در کشور اظهار داشت: همزمان با هفته دولت و روزجهانی پست در هفدهم مهر ماه گذشته، شرکت پست ۹ سرویس تازه را با ۱۳۲ خدمت تازه رونمایی کرد که همگی در جهت رفاه حال شهروندان بود. در ارتباط با سامانه پست تلفنی یا ۱۹۳ مطالعاتی انجام شده و در حال تهیه زیرساخت های آن هستیم. پیش بینی ما این است که از ابتدای سال ۹۴ این سامانه توسعه پیدا کند.

مدیرعامل شرکت پست همچنین در ارتباط با آخرین وضعیت اهدای کد پستی در سطح کشور گفت: تاکنون ۴۲ مکان در کشور شناسایی و در زمینه دریافت کدپستی به هنگام شده است. مطابق قانون اماکن شهری هر دو سال یکبار و اماکن روستایی هر ۴ سال یکبار از این نظر باید به هنگام شوند. متاسفانه اما در برخی از شهرها و روستاها هشت سال است که به هنگام کردن نشانی ها انجام نشده است. از اردیبهشت سال جاری امکانات مان را بسیج کردیم که تمامی اماکن موجود در کشور اعم از شهری و روستایی را به هنگام کنیم. این کار الان شروع شده و پیشرفت خوبی هم داشته و اولویت آن هم با شهرهای سردسیر بوده است.

وی همچنین افزود: در همین زمینه تفاهمنامه ای با استانداران نیز به امضا رسیده و فکر می کنم در پایان امسال به وضعیتی برسیم که کدهای پستی ما در سراسر کشور به هنگام و به روز باشد و در نهایت در شش ماهه اول سال آینده می توانیم اعلام کنیم که کدهای پستی ما امکاناتی کاملا به روز را در اختیار قرار خواهد داد.