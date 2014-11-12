البرز بی نشان و بی نماد است/ مهد هنرمندان تجسمی بی بهره از هنر

به گزارش خبرنگار مهر، این که انتخاب نام البرز برای استان ما ابتکار چه کسانی بود و آیا مناسبتی با این شهر داشت یا نه موضوع این گزارش نیست و اگر هم بود سودی نداشت. چرا که سه سال از نامگذاری این کودک می گذرد و شناسنامه اش صادر شده ، اما آنچه قابل تامل است اهمیت و تلاشی است که باید برای بروز شکوه و اعتبار تاریخی نامی که بر استان نهاده شده صورت می گرفت و افسوس که مانند دیگر مسایل استان به دلیل کاهلی و بی سلیقگی انجام نشد.

نماد شهر کرج چیست؟

نماد استان البرز کدام است؟ استان تپه ها و قلعه های باستانی هفت هزار ساله ای که قطب خاموش گردشگری کشور است و گذرگاهی برای دیگر استان ها، حتی یک مجسمه و نماد در ورودی ها و خروجی هایش ندارد تا یادمان اذهان مسافری باشد که فقط تصاویر را در ذهن خود حمل می کنند و نشانه ها را به خاطر می سپارد.

با نام شیراز و فومن و لاهیجان و اصفهان و قزوین بی درنگ نمادهای عظیم و پررنگی در یاد و خاطرمان زنده می شود که اگر تمام دیدنی های شهر را به خاطر نداشته باشیم حداقل آن یک نشان بارز را به یاد سپرده ایم.

در فرهنگ ایرانی اسلامی ما نام گذاری امری مهم و خطیر است و توصیه بزرگان است که نامی برگزینید که شما را به آن سمت هدایت کند و در اخلاق نیک هدایتگرتان باشد. برای تایید نام البرز چه کرده ایم؟ برای اثبات مناسبت آن با شهر های استان چه کرده ایم؟ کرج به عنوان مرکز استان البرز کدام یک از ارزش های کهن و تاریخی البرز سربلند را با خود حمل می کند و یاد آور کدام یک از مفاخراست؟

1-البرز،محبس و محکمه ضحاک



2-البرز، پرورشگاه فریدون

3- البرز، آشیانه سیمرغ

4-البرز،پرورشگاه زال

5-البرز، بوسه گاه گام های آرش کمانگیر

کدام یک؟ در حالی که هر کدام از این ویژگی ها به تنهایی کشوری را سربلند و نام آوازه دنیا می کند.

دکتر معین در شرح این واژه می نویسد:«هَربه معنی کوه+بُرز به معنی بلند و بالا و بزرگ،جمعاً کوه بزرگ،کوه بلند» با این توضیح در اصطلاح متداول «کوه البرز»نوعی حشو وجود دارد مثل راز پنهان و...

در شاهنامه فردوسی، از این کوه که در سرتاسر شمال ایران کشیده شده است به کرات یاد می شود بنابراین نزد ایرانیان این کوه دارای مرتبتی ممتاز است، زیرا از یک سو سمبل و یادگار استواری این خاک پاک تلقی می شد و به عنوان یکی از موانع استراتژیکی خدادادی ،مایه مصونیت ایران زمین در برابر مهاجمان افسار گسیخته بود .حال جای این پرسش از مسئولین نام گذاری استان و زیبا سازان شهر وفرهنگ پردازان استان باقی است :

متولی فرهنگ و هنر استان در حاشیه قرار گرفته است

کارشناس واحد هنرهای تجسمی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز می گوید: اساسا در هیچ کجای کرج ما نماد برجسته و معنا داری نمی بینیم که به البرز اشاره کرده باشد .

وی معتقد است این که نام البرز از چه معیاری گرفته شده یک چیز است این که پس از انتخاب نام استان هیچ تلاشی برای نشانه گذاری، نمادین کردن و به اثبات رساندن یک نشانه از البرز در یادها نشده موضوع دیگری است.

سجاد فروغی کمبود و نبود نمادهای شهری در استان را کم کاری مسولین ذیربط دانسته و می گوید: نداشتن متولی مشخص برای زیباسازی شهر، تداخل مسئولیت ها و عدم تخصص منجر به چنین فضای غیر هنری در شهر شده است .

به گفته فروغی در البرز هیچ مجسمه و نشان بارزی نداریم که بتوان به عنوان هنری برجسته در شهر به آن افتخار کرد و این نه به دلیل نبود امکانات و هنرمند که به دلیل نبود فرصت و حمایت از هنرمندان برجسته و متخصصی است که در استان البرز ساکن هستند.

فروغی عدم وجود یک باغ مجسمه در استان به رغم بضاعت های موجود را نشان از بی تفاوتی دانسته و می گوید: نه تنها در استان همکاری لازم بین شهرداری و اداره کل ارشاد استان به عنوان متولی هنرهای تجسمی وجود ندارد واحدهای گوناگون زیرمجموعه شهرداری نیز با یکدیگر هم داستان نیستند.

به گفته کارشناس واحد هنرهای تجسمی استان نبود حتی یک مجسمه در ساختمان اداره کل ارشاد استان نیز خود نشان از کم رنگی یا بی رنگی جایگاه این علم و هنر و صنعت در استان دارد.حال آنکه با وجود فضای خالی موجود برپایی یک باغ مجسمه موضوعی می تواند بر ظرفیت های فرهنگی هنری و گردشگری استان بیفزاید ، متاسفانه بودجه هایی که برای این امور تخصیص می یابد در حد صفر است.

وی بی سوادی و واسطه گری در امور فرهنگی و هنری را عامل اصلی این امر می داند.

به گفته این کارشناس هنری به واسطه وجود دانشگاه هنر در این شهر از دیرباز تعداد زیادی از دانشجویانی که برای تحصیل به کرج آمده بودند در شهر ساکن شده و در حال حاضر حدود 35 هنرمند چیره دست و مطرح امور هنرهای تجسمی درکرج زندگی می کنند که خود گنجینه ای ارزشمند است و با وجود این پتانسیل استان البرز باید بهترین آثار هنری را در خیابان ها و معابر و میادین و پارک هایش داشته باشد حال آنکه متاسفانه به دلیل عدم وجود مسئول مستقیم و موازی کاری و نبود بودجه درفقر آثار هنری به سر می برد.

فروغی وجود پارک های موضوعی همچنین حجم هایی با پیام ویژه برای کودکان را بسیار ضروری و پایه ای برای فرهنگ سازی و آموزش دانسته و می گوید: متاسفانه کرج شهر کودکان نیست و هیچ بخشی از فرهنگ و هنر برای این امر تخصیص نیافته است.

امیرنجفی مجسمه ساز می گوید : برای روشن تر شدن وضعیت نابسامان هنرهای تجسمی و ساخت نماد شهری در استان البرز می توان به فراخوانی اشاره کرد که شهرداری کرج جهت ساخت دوازده مجسمه در مناطق مختلف شهر ارائه کرده بود .

به گفته وی پنچ بار متن قرارداد تغییر کرد و هر بار یک اداره به این امر ورود نمود که علاوه بر ایجاد مشکلات حقوقی و اتلاف وقت و هزینه ، تمام امور اداری را برگردن هنرمندانی انداخته بودند که روزانه چند بار کار مجسمه سازیشان را رها کرده و با لباس کار به دنبال گرفتن امضای موافقت برای ادامه ساخت مجسمه ها ، راه بین ادارات مناطق و شهرداری و زیبا سازی را طی می کردند.

این درحالیست که در هیچ کجای دنیا هنرمند به امور اداری ورود نکرده و ماموران دولتی نیز سلیقه خود را بر روند کار هنرمند دخالت نداده و پس از داوری و انتخاب اثر هنرمند به ساخت اثر منتخب می پردازد.

نجفی می گوید با وجود چنین فضایی ساخت المان و نشان البرز بطور قطع کار سختی خواهد بود که با تفاوت و تعدد سلیقه ها به راحتی میسر نمی شود.

فیض سرپرست سازمان زیبا سازی استان البرز که تنها دو سال است مستقل از خانواده شهرداری استان فعالیت هایش را آغاز کرده می گوید: طبق اساسنامه مصوب شورای شهر و آیین نامه های اجرایی دامنه فعالیت های سازمان زیباسازی بسیار گسترده است اما همین گستردگی برای همگان شناخته شده نیست و ابهاماتی برای اذهان عمومی ایجاد می کند.

بیش از دوازده هزار هنرمند تجسمی در البرز ساکن هستند

به گفته وی آثار سازمان زیبا سازی متولی فضای سبز شهری نبوده اما تمام تلاش خود را در یکپارچه سازی فرهنگ متفاوت و جزیره ای کرج انجام داده است تا به آرامش و تلطیف شهر کمک کند.

وی می گوید: برنامه های هنری در سطح شهر بر اساس فراخوان صورت می گیرد و در شهری که بیش از دوازده هزار هنرمند تجسمی دارد و کمیته های فنی با حضور اساتید معماری و هنرهای تجسمی برپا می شوند، قابلیت این را داریم تا بهترین نمونه های نماد شهری را داشته باشیم .

به گفته وی آثار المانهای نوروزی که در مناطق دوازده گانه شهر نصب شد از این جمله است و آن تندیس هایی که قابلیت دائمی شدن داشتند در مناطق باقی مانده اند و در کل برنامه موفقی بود.

وی تابلوها و سازه های تبلیغاتی سطح شهر را تلفیقی از تملکات چندین نهاد خوانده می افزاید: تنها تعداد اندکی از این تابلو ها به این سازمان تعلق دارد و مابقی متعلق به سپاه و دیگر نهاد هاست و مدیریت زیبا سازی دخالتی در چیدمان آنها ندارد و تعدد تابلوی پزشکان و تبلیغات و پیامهای گوناگون بازاری یکی از دغدغه های این سازمان است که برای به آرامش رسیدن در شهر باید به خذف بسیاری از این زواید دیداری فکر کرد .

وی جایگاه رنگ در زندگی شهری را بسیار تکنیکی دانسته و می گوید در شهر شلوغی چون کرج باید از رنگ های برنزی ، نقره ای و خنثی استفاده شود تا احساس شلوغی کمتری را انتقال دهد هرچند که رنگهای شاد بسیار موثر هستند و تنها نماد رنگین شهر ،مداد های رنگی در بلوار نبوت هستند .

کرج فاقد الگوهای کوکانه است

وی کمبود یا نبود المانهای مخصوص کودک در شهر و نصب مداد های رنگی در جای نامناسب و مجاورت خیابان و امکان تصادف کودکان کنجکاو را پذیرفته و می گوید: مداد رنگی ها و یک مجسمه گربه در پارک شرافت تنها نمادهای کودک شهرهستند و این نشان از کم کاری نهادهای مربوطه است. جای کاریکاتورها و نمادهای کارتونی که پیام ویژه کودکان را در خود داشته باشد بسیار خالی است و برای نماد استان هم باید فعالیت هایی صورت گیرد.

خوش نامی استان در گرو ایجاد حس تعلق در شهروندان است

شهردار کرج مرکز معتقد است تمام تلاش هایی که در راستای زیباسازی و نماد سازی صورت می گیرد برای ایجاد تعلق به استان و شهر بوده اما این احساس تلقین کردنی نیست و ما برای رسیدن به این هدف ملزم به هویتیابی هستیم .

مهندس علی ترکاشوند می گوید: من معتقد نیستم که با ساختن یک مجسمه یا المان می شود البرز را به دیگران شناساند بلکه برای برندسازی شهری باید به جستجوی میراث به جامانده از قبل، صنعت و دیگر پتانسیل های شهری بود که بتوانند یادمان ایجاد کنند نه المان.

مهندس ترکاشوند می افزاید: البرز پایتخت ورزشی کشور است ، تنها شهرستان دارای لشگر در دوره دفاع مقدس است ، شهر ماکارونی است، شهر طالقانی و شاملو و نخبگان است و از هر سو که بنگری یک موضوع متعالی برای برند سازی شهری وجود دارد که باید بر روی انها کار شود ، اگر چه تا کنون کار برجسته صورت نگرفته است .

پتانسیل ایجاد دهکده سلامت در کرج وجود دارد

وی با اشاره به نام رودخانه کرج و جاده زیبای آن که به نام چالوس می شناسند می افزاید: باید نگاهمان را یکپارچه کنیم و جامع نگر باشیم و برای شهرمان ارزش آفرین باشیم، کرج حتی پتانسیل تبدیل شدن به دهکده سلامت را دارد با وجود ویژگی چهار فصل آب و هوایی استان و فرودگاه پیام کارهایی هم در این زمینه صورت گرفته و در حال بستر سازی های مناسب هستیم .

به گفته شهردار کرج مطالعات اولیه در شورای عالی برند سازی با حضور هزار و 800 نفرنیروی شاخص در در حوزه های مختلف در تلاش هستند تا واقعیت کرج را به دیگران معرفی نمده و برچسب های غیر واقع را از پیشانی اش پاک کنند .

کرج را به صفحه حوادث و زندان هایش می شناسند

مسئول روابط عمومی شهرداری مرکز با اشاره به اینکه امروزه کرج را به صفحه حوادث و زندان می شناسند می گوید: تنها دلیل بد نامی کرج در این حوزه عدم احساس تعلق شهروندان مهاجر است که برای این گونه برچسب ها اعتراضی ندارند در حالی که در هر یک از شهرستان های کشور چنین حرف هایی زده شود شهروندانش معترض شده نام شهر خود را پاک نگه می دارند . آنچه حلقه مفقوده این شهر است احساس تعلق است تا شهروندی که سی سال ساکن کرج است خود را کرجی بداند و به شهرکرج علاقه و غیرت نشان دهد .

خیری عدم همکاری و مشاورت با دایره هنری اداره کل ارشاد استان را پذیرفته و می گوید: البته کارشناسانی از دانشگاه هنر در کمیته های فرهنگی هنری ما حضور دارند و عضو شوراهای ما هستند و از مشاورت های اداره کل فرهنگ و ارشاد استان هم استقبال خواهد شد.

داشتن استانی زیبا و آرام با بهره گیری از تمام پتانسیل های فرهنگی و هنری موجود، آرزوی محالی نیست اما جامه عمل پوشاندن به چنین حق اولیه ای نیازمند احساس تعلق ، تملک و غیرت و حساسیت است که باید روزی در تمامی کسانی که سالهای سال است در این شهر زندگی می کنند ایجاد شود ، که میسر نمی شود مگر با یکپارچگی در نظام مدیریتی شهری و همدلی مسئولین.

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فریبا کلاهی