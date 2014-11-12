خبرنگاران هیچ ضمانت شغلی ندارند/ مسکن مشکل اصلی اصحاب رسانه

علی منصوری رضی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که رسانه ها نقش مهمی در ارتقا فرهنگی جامعه دارن، گفت: اگر بخواهیم زنجیره ارتقا فرهنگی را رصد کنیم می توان گفت حلقه های متفاوتی وجود دارد، یکی از حلقه های بسیار مهم برای ارتقا فرهنگی، رسانه و مطبوعات است، به عنوان مثال در حوزه اجتماعی یه خبرنگار می تواند آسیب شناسی جدی نسبت به جامعه و مطالبات جامعه داشته باشد.

به عقیده وی حفظ استقلال رسانه از مسائل مهم در اطلاع رسانی است. منصوری توضیح داد: ممکن است موضوع مورد بحث به مزاج مسئول مربوطه خوش نیاید ولی رسانه باید اطلاع رسانی کند و آسیب ها رو به گوش مسئولان برساند، زیرا حلقه واصله مشکلات جامعه و مسئولان، رسانه است.

وی اظهار کرد: بعد از اینکه ساختار نظام جمهوری اسلامی شکل گرفت از نظر کیفی رسانه ها سیر صعودی داشتیم، بسیاری از خبرگزاری ها متولد شدند و بسیاری از امتیاز ها برای صاحبانی که علاقه مند بودند در عرصه مطبوعات فعالیت کنند صادر شد.

منصوری در ادامه به توضیح درباره تفاوت نگاه ها در بحث آزادی بیان مطبوعات پرداخت و گفت: در تمام دنیا رسانه ها در راستای ضوابط قانون آن کشور حرکت می کنند، اگر رسانه یا مطبوعات به قانون کشور خود عمل نکند، حتما دستگاه های نظارتی با آن برخورد خواهند کرد، چون حفظ آن نظام و کشور موضوع مهم تری است.

وی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی در ایران و حفظ دستاورد های انقلاب از مسائلی است که هم در قانون اساسی و مطبوعات آورده شده است. بر اساس قانون، مطبوعات آزادند اما اگر قرار باشد رسانه ای اصل یک نظام را زیر سوال ببرد یا به ارزش های مورد اعتقاد مردم خدشه وارد کند دستگاههای نظارتی با این رسانه برخورد می کند.

خبرنگاران کشور ضمانت شغلی ندارند

مدیر خانه مطبوعات استان درباره مشکلات اهالی رسانه، توضیح داد: در عرصه مطبوعات دو مشکل اساسی وجود دارد، اول بحث خبرنگاران که از اول انقلاب تا به حال قانونی مصوب نشده که خبرنگار ما ضمانت شغلی داشته باشد، نکته دیگر مشکلات مالی رسانه ها است که این موضوع در نشریات محلی جدی تر است، اعتقاد دارم باید فکر اساسی درباره نحوه توزیع یارانه ها شود.

سرپرست روزنامه رسالت در استان گلستان بیمه خبرنگاران را از مشکلات اساسی دانست و گفت: متاسفانه مسئولان ارشاد در دوره های مختلف برنامه مشخصی برای بیمه خبرنگاران نداشتند، پیشتر اعلام کردند که سه تا پنج را بیمه می کنیم که آن هم در اجرا مشکلاتی داشت و گفتند ما فقط نیمی از هزینه را پرداخت می کنیم.

پرداخت وام تسهیلات به خبرنگاران از دیگر مباحث مورد بحث منصوری بود که وی در این باره توضیح داد: خبرنگار برای دریافت وام دو میلیون تومانی باید بارها به بانک مراجعه کند و ضامن های مختلف بیاورد که آن هم مشخص نیست اعطا می شود یا خیر.

مسکن از مشکلات اساسی حوزه خبرنگاری است

رئیس شورای بسیج رسانه استان گلستان در ادامه درباره مشکلات مسکن خبرنگاران هم گفت: درباره مسکن با استاندار وقف صحبت کردیم ولی مشکل تاهل افراد وجود داشت، قناعت آن زمان نامه زد به وزیر مسکن و شهر سازی و اعلام کرد که موضوع مجرد بودن خبرنگاران حل شود، اما مشکل دوم پیش پرداخت بود که بانک ها زیر بار نرفتند تا همکاری کنند. ولی واقعا بحث مسکن از مشکلات اساسی حوزه خبرنگاری است.

مدیر هفته نامه گلستان مهر مساله اخلاق را از دیگر مشکلات رسانه دانست و معتقد است برای نهادینه کردن اخلاق در مطبوعات و رسانه ها باید بیشتر تلاش شود.

وی گفت: اگر می خواهم گزارشی تهیه کنیم باید ابتدا نگاه کنم این موضوع تهمت و دروغ نباشد و مشکلات بعدی برای جامعه ایجاد نکند. البته، اگر خبرنگار احساس کند از نظر معیشت مشکلی برایش اتفاق نمی افتد نگرانی هم برای اطلاع رسانی و بیان حقیقت نخواهد داشت.

علی منصوری رضی که در حال حاضر مدیریت خانه مطبوعات استان را به عهده دارد، در باره این واحد هم گفت: شکل گیری خانه مطبوعات استان در دوران اصلاحات بود که من در مرحله اول قائم مقام خانه مطبوعات بودم، پس از آن در دست برادران ما افتاد که فعالیتی به آن شکل نداشت. متاسفانه روند سیاسی خانه مطبوعات در این مدت روند سیاسی محض بود، بیشتر به این گذشت که برای مسایلی که خود خانه مطبوعات لازم میدانست اطلاعیه یا بیانیه داده بشه و کار خاصی انجام نشد.

وی ادامه داد: حتی خانه مطبوعات در این مدت به ثبت قانونی هم نرسید، اما مرحله دوم انتخاباتی بود که در دوره دولت احمدی نژاد اتفاق افتاد، در این مرحله هم همه خبرنگاران ورود پیدا کردند و خانه مطبوعات ثبت قانونی شد.

خانه مطبوعات با محدودیت های مالی روبرو است

وی مشکل اساسی خانه مطبوعات را محدودیت های مالی دانست که موجب محدود شدن فعالیت های این بخش شده است. منصوری در تشریح فعالیت های این بخش اضافه کرد: با همکاری ارشاد آموزش خبرنگاران را در دستور کار قرار دادیم، برگزاری اردوهای تفریحی، صدور کارت خبرنگاری و اعطای وام هم از برنامه هایی بود در این مدت انجام شد. البته این کار ها برای ما اقنا کننده نبود و معتقدیم باید بیش از این فعالیت می کردیم که البته توسعه فعالیت همکاری سایر ارگان ها را هم می طلبد.

منصوری خواستار برگزاری دوره های آموزشی توسط دانشگاه علمی کاربردی شد و افزود: بهتر است دولت مجوزی به دانشگاه های دولتی بدهد تا خبرنگاران بدون دغدغه مالی به صورت رایگان تحصیل کنند.

وی در ادامه به مسائل توسعه ای استان اشاره کرد و افزود: محرومیت استان از مسائلی است که حتی مقام معظم رهبری در سفری که سال 75 به استان داشتند بر آن تاکید کردند، البته آن زمان جزو مازندران بودیم و ایشان فرمودند "محرومیت استان مازندران در زیر برگ های سبزش نهفته است".

وی اضافه کرد: وقتی درون استان را موشکافی می کنیم محرومیت بسیاری در استان گلستان دیده می شود که یک دلیل آن ضعف صنعت است.

حصر صنعت استان در دوران احمدی نژاد شکسته شد

رییس خانه مطبوعات استان اضافه کرد: استان گلستان از نظر صنعت رتبه های آخر کشوری است، در دوران احمدی نژاد با شکسته شدن حصر صنعتی تا اندازه ای شهرک ها ایجاد شد ولی هنوز جوابگوی این کار نیست و همچنان استان ما کشاورزی است.

وی با انتقاد از وضعیت بیکاری در گلستان، گفت: محوریت اقتصاد گلستان کشاورزی است و آن هم نصف سال را مشغول و نصف دیگر را بیکار هستند، رتبه اشتغال استان شاید 28 کشور باشد که خود تاکیدی است بر منویات مقام معظم رهبری درباره محرومیت های استان.

منصوری به وظیفه مسئولان در توسعه استان اشاره کرد و با بیان این که مدیر قوی کسی است که زیر مجموعه ای بسیار قوی داشته باشد، خاطرنشان کرد: مدیر باید همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند یک نگاه جهادی نسبت به کار خود داشته باشد و تا زمانی که مسئولیت دراد دارد وقف مردم باشد.

وی با اشاره صحبت های رییس جمهور در باره انتقاد پذیری مدیران، افزود: مدیران باید از نقد های سازنده استقبال، برای یک مدیر زمانی توفیق است که علاوه بر اینکه زیر مجموعه قوی انتخاب می کند کارگروه های قوی هم تشکیل دهد و با نگاه جمعی برای پیشرفت کارها مشورت بگیرد.

گفتنی است، مدیر خانه مطبوعات و رئیس شورای بسیج رسانه استان گلستان را اهالی این عرصه بیشتر با نام نشریه "گلستان مهر" می شناسند. وی علاوه بر گلستان مهر، سرپرستی روزنامه رسالت را نیز بر عهده دارد و یکی از فعالان خوش نام عرصه مطبوعات در گلستان به شمار می رود. وی در سوابق خود حضور در آموزش و پرورش، معاونت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران و معاونت سیاسی فرمانداری گرگان را به همراه دارد و بعد از بازنشستگی وارد دنیای رسانه و فرهنگ شد.