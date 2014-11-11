دانشگاه های ایران در فناوری نوین دارای رتبه های هفت تا 15 جهان هستند

جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رتبه دانشگاه های کشور در رشته های مختلف در میان دانشگاه های جهان تاکید کرد: دانشگاه های ایران در رشته هایی همچون حوزه آی تی، محیط زیست، مهندسی عمران، مواد و مکانیک دارای رتبه های بالای جهانی هستند.

وی تاکید کرد: دانشگاه های ایران در بخش فناوری نوین حرف های فراوانی در سطح جهان برای گفتن دارند و همواره در میان رتبه هفت تا 15 دنیا قرار گرفته اند.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در خصوص وضعیت دانشگاههای کشور نیز گفت: وضعیت دانشگاه های کشور روبه پیشرفت است این نظام های رتبه بندی دانشگاه های جهان از جمله ایران را انجام می دهند که وضعیت را مناسب نشان داده است.

مهراد افزود: وضعیت و گزارشات حاکی از ارتقا و پیشرفت دانشگاه هاست دانشگاه تهران، صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، تربیت مدرس، امیر کبیر، علم و صنعت و دانشگاه شیراز از جمله دانشگاه هایی هستند که در رشته های مختلف دارای جایگاه جهانی هستند.

وی تاکید کرد: به طور مثال دانشگاه شیراز در رشته عمران در میان 100 دانشگاه برتر دنیا قرار دارد که نشان از توانایی بالای این مرکز است.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در خصوص دلایل این پیشرفت دانشگاه های کشور نیز گفت: وجود و افزایش دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی، جذب اعضای هیئت علمی و توجه ویژه دولت به آموزش عالی و تحقیقات علمی باعث شد که در سالهای اخیر دانشگاه های ایران دارای جایگاه ویژه جهان شوند.

مهراد تصریح کرد: در برنامه ششم که در دست تدوین است و با من در ارتباط بخش آموزش عالی معاونت برنامه ریزی و معاونت راهبردی نیز مطرح می شود قرار است 10 دانشگاه جامعه از لحاظ بودجه و اعتبار در برنامه ششم به طور ویژه مد نظر قرار گرفته شود.

وی افزود: به طور حتم با تزریق این بودجه سطح علمی و تحقیقاتی و به ویژه حضور دانشگاه ها در عرصه بین المللی ویژه خواهد بود.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در خصوص جایگاه کلی دانشگاه های ایران در جهان نیز گفت: نظام های رتبه بندی دانشگاه ها متفاوت هستند به طور مثال شانگهای 500 دانشگاه تراز اول جهان را معرفی می کند که در سال 2014 دانشگاه تهران و صنعتی شریف به آنها پیوست و در رده 300 تا 350 جهان هستند.

مهراد تاکید کرد: دانشگاه صنعتی شریف در رتبه بندی تایمز در میان 200 دانشگاه ممتاز جهان قرار دارد که باعث افتخار است و یا مابقی دانشگاه ها در تعدادی از رشته ها جایگاه دارند.

وی یادآور شد: این وضعیت دانشگاه های کشور به دنیا نشان می دهد که ایران کشور بزرگ با اقتدار علمی بالا است.