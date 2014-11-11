خشکشویی مخصوص بی خانمان ها

مجله مهر- عطیه همتی: لباسهای شسته و تمیز یکی از چیزهایی است که موجب آرامش بیشتری در زندگی می شود. اما عده ای از این نعمت محرومند و نمی توانند همواره لباس های تمیز و مرتبی داشته باشند. برهمین اساس، دو دانشجوی مهندسی استرالیایی تصمیم گرفته‌اند با همکاری هم، یک خشکشویی سیار بسازند تا آرزوی داشتن لباس تمیز را برای بی خانمان ها برآورده کنند.

«لوکاس» و «نیکلاس» ۲۰ ساله صاحبان ونی هستند که حالا یک خشکشویی سیار است. این ایده در سفری خارج از استرالیا به سرشان زد و بعد از آن تصمیم گرفتند این کار خیر را برای مستمندان انجام دهند تا اینکه خشکشویی شان از جولای امسال (تیرماه) کارش را آغاز کرد.

داخل ون نارنجی رنگ لوکاس و نیکلاس دو ماشین لباسشویی صنعتی قدیمی وجود دارد که می تواند ۲۰ کیلوگرم لباس را در یک ساعت شسته و خشک کند. اما نصب و قرار دادن چنین ماشین لباسشویی داخل یک ون کار آسانی نیست و آنها باید خیلی دقیق فکر همه جای کار را می کردند.

مردم عادی از دیدن ون این دو دوست جوان بسیار متعجب می شوند و گاهی از آنها درباره کارشان می پرسند. لوکاس و نیکلاس می گویند بازخوردهایش مثبت بوده و این موضوع بسیار امیدوارشان کرده است.

هزینه شستشوی هر لباس در شهر «بریزبن» استرالیا به طور میانگین ۵ دلار تمام می شود که پرداخت چنین پولی برای افرادی که حتی سقفی بالای سرشان ندارند غیرممکن است. اما لوکاس و نیکلاس این کار را برای مردم به صورت رایگان انجام می دهند.

ون لوکاس و نیکلاس فعلا به صورت آزمایشی در حال انجام این پروژه است. در صورت موفقیت آمیز بودن،قرار است آنها با همکاری گروه های مواد غذایی و برنامه ریزی های دقیق اقداماتی برای رساندن مواد غذایی به بی خانمانها نیز انجام دهند تا بی خانمانها علاوه بر دریافت لباس های تمیز از خوراکی های سالم و بهداشتی نیز بهره مند شوند. لوکاس و نیکلاس هنگام شستشوی لباس افراد با آنها گپ می زنند و از این کار لذت می برند. لوکاس در این باره می گوید: «مردم عادی درباره بی خانمانها اشتباهات زیادی مرتکب می شوند و تصور بدی دارند اما خود من یک روز هنگام شستشوی لباس با پسری صحبت می کردم که مهندس شیمی بود. اما متاسفانه در جمع بی خانمانها قرار داشت.»

«آسمان نارنجی» نام ون این دو دوست خیر و مهربان است. آسمان نارنجی نام یکی از آهنگ های مورد علاقه آنهاست که در آن به کمک کردن به برادران و خواهران بدون درنظر گرفتن دین، نژاد و یا هرچیز دیگر اشاره می کند.» آنها امید دارند این کار در سراسر استرالیا انجام شود و حتی تصمیم دارند از دانشجویان داوطلب نیز برای گسترش کارشان استفاده کنند.

حالا آسمان نارنجی لوکاس و نیکلاس تبدیل به سقفی برای بی خانمان های استرالیایی شده است تا به زندگی بهتر امیدوار شوند.