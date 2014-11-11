انگلیس تجهیزات غیر نظامی اپوزیسیون سوریه را تامین می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس در بیانیه ای پس از دیدار با هادی البحره از اپوزیسیون ائتلاف ملی سوریه در لندن با اشاره به تعهدات انگلیس در حمایت از مخالفین سوری در مبارزه با داعش در عراق و نظام بشار اسد مدعی شد بریتانیا به مخالفین سوری که در پی برقراری امنیت در سوریه هستند، کمک می کند.

وی در ادامه به خدمات ضروری انگلیس به اپوزیسیون سوری اشاره کرد و افزود: این خدمات شامل نجات و جستجو برای کمک به آن دسته از ساکنان سوریه می شود که منازل آنها به خاطر درگیریهای اخیر سوریه منهدم شده است.

وزیر خارجه انگلیس با اشاره به تامین تجهیزات غیر کشنده برای اپوزیسیون از سوی بریتانیا ادعا کرد که بشار اسد نمی‌ تواند نقشی در آینده سوریه داشته باشد.