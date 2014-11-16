غلامرضا خلیل ارجمندی مدیر عامل صندوق اعتباری هنر و مشاور اقتصادی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت‌های صندوق اعتباری هنر و کمک هایی که این صندوق به هنرمندان می کند، توضیحاتی ارائه داد.

ارجمندی درباره برنامه هایی که از گذشته در دستور کار صندوق اعتباری هنر قرار داشته است به خبرنگار مهر گفت: از قبل از حضور من به عنوان مدیرعامل صندوق اعتباری هنر چهار مساله مهم در دستور کار این صندوق قرار داشته است. اولین موضوع مساله بیمه تامین اجتماعی هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران است که تاکنون 8 هزار و 200 نفر بیمه تامین اجتماعی شده و سالیان سال است که از آن استفاده می کنند.

وی افزود: بخش مورد توجه دیگر موضوع بیمه تکمیلی هنرمندان است که ما قبلا با بیمه ایران قرارداد داشتیم اما در حال حاضر هنرمندان توسط بیمه آرمان بیمه تکمیلی شده اند. موضوع مورد توجه دیگر در صندوق اعتباری هنر پرداخت وام های کوتاه مدت به هنرمندان و تامین هزینه های درمانشان بوده که این طرح نیز در حال انجام است.

راه اندازی طرح تکریم و مستمری هنرمندان

ارجمندی با اشاره به در دستور کار قرار گرقتن طرح تکریم و مستمری هنرمندان توضیح داد: چهارمین مساله مورد توجه در صندوق اعتباری هنر طرح های تکریم و مستمری است که 2500 هنرمند شامل این دو طرح می شوند. برخی از هنرمندان که فعالیت هنری کمتری داشته و یا دیگر قادر فعالیت نیستند مستمری‌بگیر ما به حساب می آیند و ما مبلغ اندکی معادل 120 تا 180 هزار تومان به صورت ماهانه به آنها پرداخت می کنیم تا بتوانیم کمی از مشکلات معیشتی شان را برطرف کنند.

مشاور اقتصادی وزیر ارشاد عنوان کرد: طرح دیگری نیز به نام طرح تکریم از هنرمندان وجود دارد که شامل هنرمندان فعالی می شود که نشان هنری دریافت کرده اند. به این ترتیب که دولت ماهانه مبلغی را برای تکریم این هنرمندان اختصاص می دهد. در طرح مستمری از هنرمندانی حمایت می شود که منبعی برای کسب درآمد ندارند اما در طرح تکریم، هنرمندان هنوز فعال هستند و تنها به جهت تکریم و گرامیداشت آنها است که مبلغ اندکی به آنها پرداخت می شود.

وی افزود: این برنامه‌ها چندین سال است که انجام می شود و ما هم آن را ادامه دادیم اما کاری که من از زمان حضورم در صندوق تلاش کردم، عملی کنم توانمند شدن در امور اقتصادی بود به این مفهوم که به جای وابسته بودن به دولت بتوانیم روی پای خودمان بایستیم و بهینه سازی اقتصاد فرهنگ و هنر را در دستور کار قرار دهیم.

این مدیر با اشاره به ورود بخش خصوصی به صندوق اعتباری هنر گفت: به همین منظور با بخش خصوصی توافق نامه های مالی امضا کردیم و با چند بانک خصوصی نیز وارد مذاکره شده و همکاری‌های مشترکی نیز در این زمینه با بانک های پاسارگاد، ایران زمین، سامان و گردشگری انجام دادیم. بنابراین در این زمینه آمادگی داریم تا برای تولید محصولات هنری مثل فیلم و تئاتر با هنرمندان همکاری داشته باشیم.

حمایت از هنرمندان برای تولید آثار از طریق بخش خصوصی

ارجمندی درباره نحوه کمک هایی که به هنرمندان برای تولید فیلم و تئاتر می شود، توضیح داد: بخشی از کمک های مالی به هنرمندان از طریق پرداخت مستقیم صندوق صورت می گیرد و بخشی را خود ما به بانک‌ها معرفی می کنیم تا مبالغ مالی را به صورت وام دریافت کنند. مهمتر از همه مسائل این است که ما برای هنرمندان ابزارهای مالی را هم شناسایی می کنیم به عنوان نمونه در بازار بورس اوراق سفارش ساخت برای تولید فیلم طراحی کردیم. به این ترتیب فیلمی که قرار است ساخته شود از قبل اوراق مشارکتی را منتشر می کند و هرکس علاقمند باشد می تواند این اوراق را خریداری کند.

وی ادامه داد: همچنین به تازگی نیز صندوق نیکوکاری هنر در بازار بورس را راه اندازی کرده ایم. این صندوق از بازار بورس مجوز گرفته اما هنوز به صورت کامل فعالیتش را آغاز نکرده است. فعالیت این صندوق نیز کاملا شفاف است و افرادی که می خواهند به هنرمندان و تولید آثارشان کمک کنند واحدهایی را از صندوق خریداری می کنند و هر وقت هم که بخواهند، می توانند آنها را بفروشند. به این ترتیب علاقمندان می توانند روی هنر کشور سرمایه گذاری کنند و هر وقت هم که مایل باشند، پولشان را از صندوق خارج کنند.

مدیر عامل صندوق اعتباری هنر با اشاره به حمایت های دیگری که این صندوق از هنرمندان می کند، گفت: ما علاوه بر معرفی هنرمندان به این بخش ها از آنها حمایت هم می کنیم به عنوان نمونه بهره برخی بانک‌ها بالا است اما طی صحبت‌هایی که ما با این بانک‌ها انجام دادیم، قرار است بخشی از این پول را تا جایی که خود هنرمند توان پرداختش را دارد، بپردازد و مابقی را صندوق اعتباری هنر متقبل شود.

هیچ هنرمندی را از منزلش بیرون نکرده ایم

ارجمندی درباره پرداخت وام های شخصی به هنرمندان نیز توضیح داد: وام های شخصی که به هنرمندان تعلق می گیرد. مبالغ محدودی در حد 5 - 6 میلیون تومان است اما برای تولید فیلم تا سقف یک میلیارد تومان هم هنرمندان ما می توانند وام دریافت کنند.

وی با اشاره به حمایت از هنرمندان از کارافتاده بیان کرد: ما به هنرمندان پیشکسوت و از کار افتاده بارها مبالغی را به صورت بلاعوض پرداخت کرده ایم تا مشکلاتشان برطرف شود. یکی از این هنرمندان نیز خانم ثریا حکمت بوده است. مضاف بر اینکه همه هنرمندان ما بیمه تکمیلی هستند و بیمارستان ها هزینه های درمانشان را پرداخت خواهند کرد. حتی این اواخر نزدیک به 150 نفر از هنرمندان وام های بلاعوض برای اجاره منزل و یا کمک هزینه برای پرداخت پول پیش خانه تعلق گرفته است.

وی درباره تامین مسکن هنرمندان و اعتراضاتی که به گرفتن ودیعه منزل آنها مطرح شده، متذکر شد: متاسفانه بحث در رسانه ها مبنی بر اینکه ما هنرمندان را از خانه هایشان بیرون کرده و وسایلشان را در کوچه و خیابان ریخته ایم مطرح شده که لازم است درباره آن شفاف سازی کنم. در گذشته به برخی از هنرمندان ودیعه مسکن داده شده بود اما عده‌ای از آنها با وجود داشتن منزل باز هم این ودیعه را دریافت کرده بودند اما از زمانی که من در صندوق مشغول به فعالیت شدم این افراد را شناسایی کرده و ودیعه مسکن از آنها پس گرفته شد. در نهایت برای هنرمندانی هم که خانه نداشتند ودیعه مسکنشان تبدیل به وام شده است تا به مرور بتوانند آن را پرداخت کنند.

رفع مشکل بیمه تعزیه خوان‌ها

ارجمندی درباره قطع بیمه تعزیه خوان‌ها نیز توضیح داد: در آیین‌نامه عضویتی که تنظیم شده بود متاسفانه نام تعزیه خوان ها از لیست هنرمندان حذف شده بود که این امر هم ارتباطی به ما پیدا نمی‌کرد چون عضویت افراد بر اساس لیستی که معاونت هنری در اختیار ما قرار داده بود، تنظیم شده بود وگرنه من که صلاحیت تشخیص هنرمند از غیر هنرمند را ندارم.

وی در پایان صحبت‌هایش ابراز کرد: بر این اساس تعزیه خوان‌هایی که به تازگی عضو صندوق شده بودند، نمی توانستند بیمه شوند اما الان قرار است آیین نامه با برگزاری مجمع اصلاح شود که نامه برپایی مجمع نیز توسط آقای مرادخانی معاون هنری وزارت ارشاد امضا شده است اما تا قبل از اصلاح آیین نامه نیز این مساله حل شده و هر هنرمند تعزیه خوانی که می خواهد به عنوان عضو تازه این صندوق در بیاید می‌تواند تحت پوشش بیمه نیز قرار گیرد.

گفتگو از آروین موذن‌زاده