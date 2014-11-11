به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احسانی در بازدید از فیلم سینمایی «عصر یخبندان» به کارگردانی مصطفی کیایی گفت: مصطفی کیایی یکی از کارگردانان جوان و آتیه داران سینمای ایران است و به مضمون و محتوی توجه بسیار دارد. کیایی آثار گرم و پر مخاطب می سازد و امیدوارم این اثر سینمایی نیز مانند دیگر آثار وی با استقبال روبرو شود.

معاون ارزشیابی سازمان سینمایی توضیح داد: فیلم «عصر یخبندان» یکی از معضلات جوانان را در قصه ای پر کش مکش نشان می دهد و در این اثر سینمایی محمل و مامن نهایی برای حل مشکلات خانواده است که از اولویت های سازمان سینمایی است و در فیلم عصر یخبندان نهاد خانواده به عنوان اصلی ترین هسته جامعه سالم مورد توجه قرار گیرد.

مصطفی کیایی در ادامه بیان کرد: فیلم «عصر یخبندان» نسبت به آثار قبلی ام متفاوت تر است. تاکنون بر اساس برنامه پیش رفتیم و پیش بینی می کنم تا ۲۰ آذر فیملبرداری به پایان برسد.

منصور لشکری قوچانی تهیه کننده «عصر یخبندان» نیز گفت: امروز روز دوازدهم فیلمبرداری این اثر سینمایی است. وقتی مصطفی کیایی فیلمنامه «عصر یخبندان» را به من داد با قصه ای اجتماعی و جذاب روبرو شدم و در نهایت این کار را شروع کردیم.

وی درباره عنوان فیلم گفت: سارتر می‌گوید در «عصر یخبندان» تنها خارپشت ها زنده می مانند و دلیل زنده بودن آنها سوژه فیلم ما است. «عصر یخبندان» برای جشنواره سی و سوم فجر آماده می‌شود و نیما جوزانی همزمان تدوین این اثر را انجام می دهد.آرمان موسی پور موسیقی این فیلم را می سازد.

لشکری قوچانی توضیح داد: امیدوارم این فیلم بتواند در درجه اول رضایت مردم را جلب کند و در درجه دوم کمک کند بخشی از معضلات اجتماعی توسط مسولان برای نسل دهه ۶۰ ها مرتفع شود.

مهتاب کرامتی، بهرام رادان، آنا نعمتی، سحر دولتشاهی، محسن کیایی، مینا ساداتی، بابک بهشاد،علی میلانی، پوریا رحینی سام، صدف طاهریان ، علی کوچکی و فرهاد اصلانی از جمله بازیگران این اثر سینمایی هستند. ژاله صامتی نیز در این اثر سینمایی حضور دارد.

در خلاصه داستان این اثر سینمایی آمده است: در عصر یخبندان خارپشت ها تصمیم گرفتند رنج خارهای یکدیگر را تحمل کنند اما کنار هم باشند و به هم گرما بدهند. خارپشت ها تنها جاندارانی بودند که در عصر یخبندان زنده ماندند.