آزمون ورود به حرفه مهندسی با حضور دوهزار و ۷۸۳ داوطلب در همدان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر متینی فرد گفت: آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌های فنی ساختمان و تعیین صلاحیت حرفه‌ای معماری تجربی در رشته‌های هفت‌گانه مهندسی شامل عمران، معماری، برق، مکانیک، شهرسازی، ترافیک، نقشه‌برداری برگزار می‌شود.

وی عنوان کرد: دوهزار و ۲۳۷ مرد و ۴۵۶ زن برای شرکت در آزمون ثبت نام کرده‌اند و در روزهای پنج شنبه و جمعه هفته جاری برای ورود به حرفه مهندسی و دریافت پروانه اشتغال با یکدیگر رقابت می کنند.

رئیس نظام مهندسی ساختمان همدان به رشته تحصیلی داوطلبان نیز اشاره کرد و گفت: فارغ التحصیلان هفته رشته اصلی عمران، معماری، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک در بخش های طراحی، نظارت و اجرا آزمون می دهند.

متینی فرد به شرایط حضور در جلسه آزمون نیز اشاره و اظهار کرد: همراه داشتن کارت عضویت و کارت ورود به جلسه برای داوطلبان الزامی است، داوطلبان می‌توانند کارت ورود به آزمون را از تاریخ از طریق سایت دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی به نشانی www.inbr.ir دریافت کنند.

وی افزود:‌ محل برگزاری آزمون‌ها برای مهندسان، کاردان‌ها و معماران تجربی در ر دانشگاه آزاد اسلامی واقع در شهرک شهید مدنی (حسن‌آباد) برگزار می‌شود.

رئیس نظام مهندسی همدان با بیان اینکه داوطلبان باید یک ساعت قبل از آزمون در محل برگزاری حضور داشته باشند، گفت: آزمون به صورت کتاب باز برگزار شده و شرکت‌کنندگانی که حد نصاب تعیین شده در داخل دفترچه‌ها را کسب کنند قبول می‌شوند.