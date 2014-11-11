دستگیری کلاهبردار بانک در بندرلنگه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دامن افشان در تشریح این خبر بیان داشت: در پی اخبار و اطلاعات واصله مبنی بر خیانت در امانت و جعل اسناد بانکی و برداشت های غیرقانونی از حساب های مشتریان در یکی از شعب بانکی در شهر گنگ، رسیدگی به موضوع به طور ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با انجام تحقیقات گسترده و بکارگیری شگردهای پلیسی، مأموران پلیس آگاهی شهرستان یکی از کارمندان این بانک را شناسایی و طی هماهنگی با مقام قضایی این فرد را دستگیر کردند.

فرماندهی انتظامی بندرلنگه خاطرنشان کرد: این فرد که به تازگی به شعبه مورد نظر انتقال شده بود، در ابتدا منکر هرگونه کلاهبرداری شد، ولی با پس از تحقیقات به عمل آمده از وی و مواجهه شدن با مدارک موجود به چندین فقره جعل اسناد بانکی و کلاهبرداری از حساب مشتریان اعتراف کرد.

متهم دستگیر شده با تکمیل پرونده کلاهبرداری بانکی تحویل مراجع قضایی شد.