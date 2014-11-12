تجلیل از مدال آوران اینچئون خط پایان نیست/ ورزشکاران معلول، خسته از بی توجهی مسئولین

به گزارش خبرنگار مهر، این ورزشکاران حرف های زیادی برای گفتن دارند که به نظر می رسد تنها بسنده کردن مسئولان به برگزاری مراسمی به منظور تجلیل از این افتخار آفرینان مشکلات عمده ای که این قهرمانان با آن سرو کار دارند را حل نخواهد کرد و نیازمند توجه ویژه و زیرساختی مسئولان به ورزش معلولان استان است.

تمام حمایت های مالی که فدراسیون جانبازان و معلولان از ورزشکاران برای تهیه ویلچر کرده است حدود۲۰میلیون تومان بود

دارنده مدال برنز بسکتبال در بازی های پارآسیایی کره جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اگرچه توانایی های ورزشکاران معلول بسیار بالاست؛ اما مشکلات مالی و کمبود امکانات ورزشی مانع از شکوفا شدن بسیاری از این استعداها شده است.

محمد سیاری بیان کرد: مدت سه ماه است که برای تهیه ویلچر اقدام و تاکنون تمام مخارج و هزینه های را خودم پرداخت کرده ام، تمام حمایت های مالی که فدراسیون جانبازان و معلولان از ما برای تهیه ویلچر کرده است حدود۲۰میلیون تومان بود، در حالیکه ویلچرهای بازیکنان خارجی حاضر در این مسابقات هر کدام ۲۰میلیون قیمت داشت!

وی اذعان کرد: اگرچه از سوی هیئت بسکتبال حمایت هایی صورت گرفت اما مسئولان ورزش استان حتی از نحوه تمرینات و وضعیت ما بی خبر بودند.

سرپرست تیم بسکتبال با ویلچر استان مرکزی ضمن ابراز تاسف از بی توجهی مسئولان به ورزشکاران معلول گفت: هزینه های نگهداری معلولان بسیار بالاست، این در حالی است که ما در آمدی نداریم و حمایت های مالی بسیار کم است.

علیرضا رئوفی گفت: بیکی از بازیکنان مدال آور بازی های آسیایی، رای تامین هزینه های مالی که ۱۸میلیون تومان بود مجبور شد از استان قم اسپانسر جذب کند.

ما نمی دانیم زیر مجموعه کدام سازمان هستیم!

سرپرست تیم بسکتبال با ویلچر استان مرکزی از مشخص نبودن جایگاه معلولان میان سازمان های بهزیستی و ورزش و جووانان گلایه کرد و افزود: ما نمی دانیم زیر مجموعه کدام سازمان هستیم.

وی بیان کرد: سازمان بهزیستی اظهار می کند ردیف اعتبارات ورزشی ندارد و از بخش توانبخشی مجبور است تامین هزینه برای معلولان ورزشکار را پرداخت کند، از سوی دیگر نامه نگاری ها باید در سازمان تربیت بدنی استان صورت گیرد و همین موضوع و نبود تفکیک جایگاه معلولان ورزشکار موجب سردرگمی و مشکلات بسیاری شده است.

مدال آور طلایی شهرستان محلات درفوتبال پنج نفره رقابت های پارآسیایی نیز از بی توجهی مسئولان ورزش و جوانان محلات گلایه کرد و ادامه داد: مدت شش ماه در اردوی آمادگی برای بازی های پارآسیایی بودم؛ اما حتی یک تماس از سوی مسئولان شهرستان محلات برای پیگیری وضعیت من صورت نگرفت.

اکبر شوشتری افزود: استان های دیگر مراسم بدرقه برای ورزشکاران خود به بازی های پارآسیایی داشتند؛ اما متاسفانه استان ما از این غافله عقب ماند و این حمایت معنوی صورت نگرفت.

نداشتن شغل مناسب و در آمد کافی و همچنین مشکلات معیشتی و مسکن

وی به مشکلات مسکن، اشتغال ورزشکاران معلول اشاره و عنوان کرد: ورزشکاران معلول نیزبه عنوان قشر خاصی از ورزشکاران زمان زیادی را برای آمادگی در اردوهای آمادگی سپری می کنند، این در حالیست که مشکل نداشتن شغل مناسب و در آمد کافی و همچنین مشکلات معیشتی و مسکن علاوه بر مسائلی که به علت معلولیت با آن دست و پنجه نرم می کنند، آنها را از ادامه ورزش حرفه ای باز می دارد.

جواد فلفلی مربی تیم فوتبال پنج نفره معلولان استان مرکزی به پتانسیل های بالای ورزشکاران جانباز و معلول استان مرکزی اشاره کرد و افزود: ورزشکاران معلول علاوه بر مشکلات معلولیتشان، مشکل تامین هزینه های زندگی و مسکن و اشتغال را دارند از استاندار و مسئولان درخواست میکنم حمایت از این ورزشکاران را در دستور کار های خود قرار دهند.

سعید ملکی مدیرکل ورزش وجوانان استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما به تنهایی نمی توانیم مشکلات ورزشکاران جانباز و معلول را حل کنیم و برای حل مشکلات نیازمند حمایت های بخش خصوصی و دولتی هستیم.

وی به آیین نامه تجلیل از ورزشکاران اشاره کرد و ادامه داد: این آیین نامه، ورزشکاران را از لحاظ مسائل مربوط به مسکن و شغل مورد حمایت قرار داده است و این نوید را به مدال آوران می دهیم که در حل مسائل و مشکلات آنها کوتاهی انجام نشود.

اگر چه وعده های مسئولان به این ورزشکاران کورسوی امیدی میدهد اما باید دید چه میزان از این وعده ها در آینده عملی خواهد شد و آیا ورزشکاران معلول ما باید تا چهار سال دیگر چشمان خود را به درهای ورزش و جوانان بدوزند یا اینکه چشم این ورزشکاران به جمال مسئولان ورزش استان و فدراسیون جانبازان و معلولین روشن خواهد شد؟