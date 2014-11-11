طرح امر به معروف و نهی از منكر و ماجرای وکیل 32 میلیاردی

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح امر به معروف و نهي از منكر كه اين روزها در مجلس شوراي اسلامي در حال پيگيري است موضوعي است كه در برنامه "متن، حاشيه" امروز به آن پرداخته خواهد شد.

امير‌حسين قاضي‌زاده هاشمي عضو كميسيون اجتماعي مجلس و مهرداد لاهوتي نماينده مردم لنگرود، دو نماينده‌اي هستند كه درباره اين طرح به مناظره خواهند پرداخت و بايدها و نبايدهاي قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر را بررسي خواهند كرد.

در بخش حاشيه اين برنامه نيز آخرين وضعيت پرونده موسوم به وكيل 32 ميلياردي بررسي مي شود. در روزها اخير اخبار عجيبي از پرداخت حق الوكاله ميلياردي به يك وكيل، توسط يكي از دستگاه ‌هاي دولتي شنيده شده كه فضاي رسانه اي كشور را تحت تاثير قرار داده است.

گفتني است؛ برنامه "متن، حاشيه" كه هر سه شنبه ساعت 19 روي آنتن مي رود.