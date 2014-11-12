سازمان تئاتر دچار تهدید است/ آقای وزیر لطفا به مسایل تئاتر ورود پیدا کنید

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دژاکام مدرس و کارگردان تئاتر سهشنبه بیستم مهرماه با حضور در نمایشگاه مطبوعات از غرفه مهر بازدید کرد و درباره فعالیت هایش در عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون و وضعیت امروز تئاتر کشور توضیحاتی به خبرنگار مهر ارائه داد.
دژاکام در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیتهایش در عرصه تئاتر عنوان کرد: در سه سال اخیر با ارائه چند متن متقاضی اجرای نمایش در تئاتر شهر بودم که متاسفانه در حالی که در بسیاری از موارد سالن اصلی تئاتر شهر خالی بود، اما هیچ پاسخی برای اجرا دریافت نکردم. همچنین مدتها بود که میخواستم نمایش «مردی برای تمام فصول» نوشته رابرت بولت را به صحنه ببرم اما این امکان فراهم نشد.
وی ادامه داد: البته جا دارد که به بهمن فرمانآرا که در حال حاضر همین نمایشنامه را در تالار وحدت روی صحنه بردهاست، تبریک بگویم. خوشحالم که وی موفق شد بعد از سالها این اثر را اجرا کند. وقتی مصاحبهها و گفتگوهای فرمان آرا را با رسانهها خواندم، متوجه شدم که این هنرمند چقدر صادقانه، زلال و عاشقانه برای اجرای این نمایش شوق و انرژی دارد که همین امر موجب خرسندی است. برای فرمانآرا و همچنین رضا کیانیان عزیز آرزوی درخشش دارم.
خوشحالم فرمانآرا «مردی برای تمام فصول» را اجرا کرد
کارگردان نمایش «ساقی» یادآور شد: البته هیچ اشکالی نداشت اگر من و فرمانآرا همزمان با هم نمایش «مردی برای تمام فصول» را در تئاتر شهر و تالار وحدت به صحنه میبردیم چون فکر میکنم در این صورت اتفاقی جذاب و دیدنی رخ میداد و مخاطبان با تقابل دو دیدگاه درباره یک اثر نمایشی روبرو می شدند اما به هر ترتیب این امر میسر نشد.
دژاکام درباره وضعیت تئاتر کشور به صورت کوتاه بیان کرد: نارساییهای شدیدی در جریان تئاتری کشور حکمفرما است که باید آنها را به شکلی اجمالی تحلیل کنیم. سازمان تئاتر دچار تهدید است و اعتراضها و ناراحتیها در بدنه تئاتر کشور به اوج خود رسیده است بنابراین معتقدم وزارت ارشاد باید به این امور ورود کند. البته پرداختن به وضعیت تئاتر کشور باید بسیار جزئیتر مورد توجه قرار گیرد که در گفتگویی بلند و با بیان جزئیات آنها را بیان خواهم کرد.
این هنرمند با اشاره به کمبودهایی که در تئاتر وجود دارد، عنوان کرد: مشکلاتی که در جشنوارههای مختلفی چون تئاتر فجر، کودک و نوجوان همدان، جشنواره تئاتر خیابانی مریوان، جشنواره مناطق و استانها وجود دارد و همچنین مشخص شدن رقم مصوب تخصیص بودجه به برخی هنرمندان، میزان حقوق مدیران و معوقههای هنرمندان همگی از مواردی هستند که دولت باید در دستور کار قرار دهد و درباره آنها شفافسازی کند.
کارگردان نمایش «شهرزاد» بیان کرد: البته همه اهالی تئاتر به این نکته اشراف دارند که وزیر ارشاد آنقدر دانش و خردمندی دارد که بتواند این مشکلات را برطرف کند. من محترمانه از آقای جنتی تقاضا میکنم تا به عرصه تئاتر و مشکلاتش ورود کرده و اجازه ندهد شرایط به گونهای شکل بگیرد که نه مطلوب هنرمندان باشد و نه مسئولان نباشد، چون این مطلوب نبودن به معنای لطمه زدن به هنر تئاتر است.
وضع نامناسب معیشت برخی هنرمندان
کارگردان نمایش «عروسی خون» با اشاره به سرخوردگی بعضی از هنرمندان، بیان کرد: متاسفانه بخشی از هنرمندان ما ناامید و سرخورده شده و بسیاری از آنها خانهنشین شدهاند و وضعیت معیشتی مناسبی ندارند و تئاتر دانشگاهی نیز با مشکلات عدیده ای روبرو است. همه این هنرمندان چه پیشکسوت و چه جوان اعضای یک پیکرند و باید مورد حمایت و توجه قرار گیرند. تئاتر کشور ما محبوبترین و عمیقترین افراد را در بدنه خود دارد و حتی عصبانیترین، ناراحتترین و معترض ترین بچههای تئاتر، جزو شریفترین افراد هستند، پس باید قدر آنها را بدانید.
وی در مورد فعالیتهایش در عرصههای دیگر هنری عنوان کرد: آخرین کار سینمایی که انجام دادم بازیگردانی یک فیلم سینمایی انیمیشن بود که با 24 دوربین فیلمبرداری میشد که البته فعلا نباید نامش را بر زبان بیاورم. همچنین به تازگی نیز بازی در تله فیلم «تشنج» به کارگردانی محمد خراط زاده و فیلم کوتاه «النگو» به کارگردانی تورج منصوری را به پایان رساندهام اما مشتاقانه به دنبال تولید یک اثر نمایشی جدید هستم البته این تولید باید با احترام و بدون اینکه پشت در اتاق هیچ مدیری منتظر بنشینم، صورت گیرد چون معتقدم بعد از 35 سال کار تئاتر کردن، دور از کرامت و حرمت انسانی است که برای اجرای یک نمایش تا این اندازه سختی بکشم.
این هنرمند در پایان صحبتهایش درباره نمایشی که قصد دارد به صحنه ببرد، گفت: همیشه دوست داشتم بعد از 50 سن سالگی به دنبال اجرای شاهکارهای جهان و آثار نویسندگان بزرگی مثل ویلیام شکسپیر بروم به همین دلیل ممکن است نمایش بعدی که روی صحنه خواهم برد «ریچارد سوم» شکسپیر و یا «زندگی گالیله» برتولت برشت باشد.