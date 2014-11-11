برگزاری همایش ورزشي در روز جهانی دیابت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهاي بیماران خاص و پیوند اعضا، بیش از 400 شهروند تهرانی در همایش ورزشي روز جهانی دیابت که با همکاری انجمن دیابت ایران و برای توسعه ورزش همگانی در پارک ولایت برگزار شد، شرکت کردند.

در این همایش از کلیه بانوان شرکت کننده تست قند و فشار خون رایگان گرفته شد و کلیه شرکت کنندگان ابتدا به ورزش پیاده روی پرداختند و سپس مسابقات دارت و تنیس روی میز برگزار شد كه به نفرات برتر جوایزی اهدا شد.

لیلا سادات محمدیان نايب رییس بانوان فدراسیون در خصوص برگزاری این همایش، گفت: بیست و دوم آبان ماه مصادف با روز جهانی دیابت است که همایشی با همکاری انجمن دیابت در پارک ولایت تهرا ن برگزار شد. هدف از این همایش بیشتر این بود که بانوان دیابتی را در یک محل جمع آورری کنیم و فعالیت ورزشی انجام شود و آموزش در خصوص دیابت به شرکت کنندگان داده شود.

وی ادامه داد: برای اولین بار است که این همایش توسط فدراسیون برگزار مي شود و توقع داشتیم که انجمن هایی که در تهران به موضوع دیابت مرتبط هستند در این همایش شرکت کنند. قبل از این همایش با گابریک و انجمن ایران مذاکره شد و مقرر شد تعداد کثیری در این مراسم حضور پیدا کنند.

محمدیان گفت: جا دارد از انجمن دیابت ایران تشکر کنم که کارشناسان دیابت و کارشناسان تست قند را به این همایش ارسال کردند.

نايب رییس بانوان فدراسیون در مورد برنامه های این همایش گفت: در کنار همایش، مسابقات ورزشی برای فعال شدن گروه خاص، مسابقات دارت، تنیس روی میز و شطرنج برگزار شد.

محمدیان در پایان اظهار کرد: امیدوارم برنامه های دیگری برای بچه های دیابتی برگزار کنیم و امیدوارم از دل این همایش ها بتوانیم ورزشکاران خوبی جذب کنیم. همچنين قصد داريم در مسابقات قهرمانی کشوری كه برگزار می گردد بتوانیم از وجود همه علاقمندان رشته های مختلف استفاده کنیم.

همچنین پاشاپور مسئول ورزش انجمن دیابت ایران در اين همايش توضیحاتی در مورد دیابت و نحوه برخورد با این مسئله برای آگاهی بانوان ارائه کرد و به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داد.

دو انتصاب در فدراسیون بیماران خاص

طی حکمی از سوی سید باقر فاطمی نسب سرپرست فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا، محمد هادی خشنودی قصر الدشتی سرپرست انجمن ورزش پیوند اعضا شد.

همچنین سید باقر فاطی نسب رضا رودگر را به عنوان سرپرست کمیته امور مسابقات و اردوها در بخش آقایان انتخاب کرد.