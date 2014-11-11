تجارت با ایران بدون وقفه ادامه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، "محمد شوآری" در حاشیه نشست اتحادیه امان در تهران با اشاره به تحریم‌های غرب بر علیه ایران گفت: ما تجارت با ایران را در شرایط تحریم هیچگاه متوقف نکرده ایم و آن را ادامه خواهیم داد، ضمن اینکه هیچ چیز نمی‌تواند در تجارت ما با ایران تاثیرگذار باشد.

قائم مقام دبیرکل اتحادیه امان افزود: حضور ما در سطح گسترده در پنجمین نشست اتحادیه امان در تهران حکایت از اهمیت جمهوری اسلامی ایران برای این اتحادیه دارد اما ما می توانیم درخصوص مسائل ضمانت صادراتی صحبت کنیم.

وی تصریح کرد: ما قدرت سیاسی نداریم و یک صندوق مالی اعتباری هستیم.

همچنین "راول عسکری" قائم مقام مدیرعامل موسسه بیمه اعتباری ساچه ایتالیا نیز گفت: ما همواره ارتباطات خود را با شرکای خارجی خود ادامه می دهیم و اگرچه با فشار تحریم‌ها کار سخت شده است اما همکاری ها توسط موسسات تجاری با ایران تقریبا بدون وقفه ادامه یافته و شیوه آن عوض شده است.

وی افزود: ایران شریک مهمی برای کمپانی های ایتالیایی به شمار می رود و ما امروز در نشست خود با مسئولان ایرانی در حال مذاکره هستیم تا به محض برداشتن تحریم ها همکاری آغاز شود. ضمن اینکه برای از سرگیری تجارت نیز تلاش می کنیم.