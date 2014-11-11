شوراي عالي صادرات خودرو تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علي علمي معاون صادرات و امور بين الملل گروه صنعتي ايران خودرو گفت: شوراي عالي صادرات با هدف تسهيل در اجراي سياست هاي كوتاه مدت و بلند مدت در حوزه صادرات شكل گرفت.

وي، عراق، ونزوئلا و آذربايجان را بازارهاي سنتي ايران خودرو ذكر كرد و گفت: بازار روسيه در شرف گشايش مجدد به روي محصولات ايران‌خودرو بوده و توليد در سايت سوريه از سال 2015 آغاز مي شود.

علمي از برنامه ايران خودرو براي كسب سهم مناسب از بازار كشورهاي مشترک‌المنافع خبر داد و گفت: طرح فعال سازي مجدد سايت سنگال نيز به هيات مديره داده شده و سايت ونزوئلا نيز دوباره فعال مي شود.

وي، آمار صادرات ايران خودرو از اول امسال تا اواخر مهر را 1400 دستگاه عنوان كرد و افزود: اين در حالي است كه در مدت مشابه سال گذشته تنها 600 دستگاه صادرات داشتيم.

علمي افزود: صادرات 200 دستگاه به آذربايجان و 100 دستگاه به عراق در حال پي‌گيري و 308 دستگاه در حال حركت به سوي ونزوئلا است.

معاون صادرات و امور بين الملل ايران خودرو، دلايل كاهش صادرات اين شركت در نيمه نخست سال جاري را محدوديت هاي بين المللي عنوان كرد.

وي از افزايش صادرات ايران خودرو در نيمه دوم سال خبر داد و گفت: سورن بيشترين سهم را در سبد صادراتي محصولات ايران خودرو اختصاص داده است و رانا و سمند اس‌ايی در رتبه هاي بعدي قرار دارند.