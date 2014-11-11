به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی در جمع تعدادی از طلّاب حوزه علمیه قم در پاسخ به سئوالی درباره شرایط استجابت دعا، با اشاره به احادیث حضرات معصومین(ع)، توجه به حلال بودن کسب و مال را در استجابت دعا لازم دانست.

وی عدم پرداخت خمس و زکات را یکی از مصادیق مال حرام دانست و ادامه داد: خمس متعلّق به امام معصوم(ع) و سادات فقیر است و باید در جهت خود مصرف شود و کسی که خمس خود را نمی‌دهد در واقع مال دیگران را نمی‌پردازد.

استاد برجسته حوزه افزود: ما روایات زیادی داریم که در آن به مقدّر بودن روزی افراد اشاره شده و می‌فرمایند، رزق را به حرام آلوده نکنید. ما باید به این نکات توجه داشته باشیم و در جهت کسب مال حلال تلاش کنیم. بزرگان ما خیلی در این زمینه دقّت داشته اند. مال حرام جلوی رشد معنوی انسان را می گیرد و عذاب آخرت را در پی دارد.

به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت الله شبیری، زمان و مکان دعا را نیز در استجابت آن مؤثر دانست و گفت: از ائمه معصومین(ع) در این زمینه روایات زیادی نقل شده که انسان بهتر است در آن زمان‌ها به دعا بپردازد، چرا که به حسب روایات زمان و مکان قطعا در استجابت دعا مؤثرند.