به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد آقامیر ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در بیستمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها در خصوص اوضاع ورزش شهرداری شهر تهران گفت: ورزش همگانی یکی از زوایای سلامت و کارآمد برای یک اجتماع است. در این روزها یکی از دغدغه های خانواده ها دوری اعضای خانواده از ورزش است این مساله باعث ایجاد ناهنجاری هایی در جامعه می‌شود.

وی افزود: ما امروز باید ورزش همگانی را در مساجد، مدرسه ها و فضاهای عمومی جا بیاندازیم و اگر این کارها به درستی صورت گیرد می توانیم حرفی برای گفتن در ورزش جهان داشته باشیم. ورزش کشوری در دنیا موفق است که ورزش همگانی داشته باشد و ورزش همگانی پشتوانه اساسی برای ورزش است. ما در شهرداری تهران با این نگاه پیش می رویم تا این فرهنگ را جای بیاندازیم.

رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران در خصوص اینکه نقش شهرداری در ناکامی تیم های پایه چیست؟ خاطر نشان کرد: من اعتقاد دارم آموزش اساسی باید در جاهای دیگر صورت گیرد. ما 12 میلیون و 700 هزار دانش آموز از کل کشور داریم و اگر تنها دو درصد این جمعیت استعدادیابی می شدند می توانست پشتوانه اساسی برای ورزش کشور باشد و در سکوهای جهانی پرچم ایران برافراشته شود. ما مسئول ورزش همگانی هستیم و در این راستا گام برمی داریم نه ورزش قهرمانی.