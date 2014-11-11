برگزاری رزمایش ولایت ۹۳ در محدوده وسیعی از آب های آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار غلامرضا بی‌غم جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش طی سخنانی اظهارداشت: انشاالله در آینده نزدیک رزمایش دریایی ولایت ۹۳ در محدوده وسیعی از آبهای آزاد برگزار می شود.

وی افزود: کارکنان ولایتمدار نیروی دریایی ارتش با توجه به ماهیت و نوع مأموریت های ذاتی و محوله این نیرو بایستی همواره در تلاش و تکاپو باشند تا بتوانند به تدابیر و رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا جامه عمل بپوشانند.

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش در ادامه خاطر نشان کرد: نمایش اهم فعالیت ها و اقدامات به خصوص آمادگی این نیرو در قالب رزمایش نمایش داده خواهد شد که بحمدالله زمینه های برگزاری آن فراهم شده است.

امیر دریادار بی غم با اشاره به برگزاری پرشور مراسم عزاداری محرم در سراسر پایگاه ها و مناطق نیروی دریایی ارتش، بیان کرد: این همان چیزی است که دشمنان اسلام و انقلاب از آن هراس دارند و در جنگ نرم موجب می شود تا تمام نقشه های شوم آنها نقش بر آب شود.

وی در پایان با تاکید بر اهمیت گرامیداشت سالروز نیروی دریایی گفت: با توجه به در پیش رو داشتن هفتم آذر و برنامه های متعددی که به همین مناسبت پیش بینی شده امیدواریم که تمامی نیروها در سراسر پایگاها و مناطق نیروی دریایی ارتش در اجرایی شدن این برنامه ها اهتمام کرده تا بتوانیم گوشه ای ازفداکاری ها و ایثارگری های دریادلان در هشت سال دفاع مقدس را به منصه ظهور برسانیم.