خلف وعده رنو تولید خودروی ساندرو را به تعویق انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن امیری در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از جزئیات پلت‌فرم جدید سایپا خبر داد و گفت: طراحی پلت‌فرم‌های جدید sp100 در دستور اجرا قرار گرفته و صرف سه سال آتی خودروهای جدیدی بر روی این پلت‌فرم تولید خواهد شد.

وی در خصوص به کارگیری مشاوران خارجی در طراحی این پلت‌فرم افزود: برای طراحی پلت‌فرم از مشاوره یک شرکت چینی استفاده شده است.

امیری در ادامه در خصوص تولید محصولات سایپا اظهارداشت: تولید انبوه وانت پراید به اسم سایپا 151 بر روی پلت‌فرم X100 و تولید تیبا بر روی پلتفرم X200 از قبل آغاز شده و از ابتدای امسال تیبای هاچ بک تولید و وارد بازار شده است.

به گفته امیری، همچنین محصولات جدیدی نیز با نام سایپا 132 در شرکت سایپای کاشان به تولید می‌رسد و از سال آینده وارد بازار خواهد شد.

وی در خصوص عرضه خودروی ساینا نیز گفت: این خودرو از انتهای سال 94 عرضه خواهد شد و علاوه بر این، تولید سراتو نیز آغاز و بخشی از این تولیدات نیز پیش فروش شده است.

معاون سایپا ابا اشاره به پیش فروش بخش دیگری از خودرو ساینا در آینده ای نزدیک، اظهارداشت: سراتو دنده ای با موتور 1600 سی سی و سراتو اتومات با موتور 2000 سی سی عرضه خواهد شد.

وی از برنامه ریزی برای تولید دو خودرو چینی با عنوان H300 در پارس خودرو و H200 در سایپا خبر داد و گفت: خط تولید H300 اواخر امسال به بهره برداری می رسد.

به گفته این مقام مسئول، تولید دو محصول چانگان در سایپا نهایی شده و خودروCS35 نیز در سایپای کاشان دنبال خواهد شد. علاوه بر این، خودرو E2 نیز از سوی سایپا به تولید خواهد رسید.

معاون مالی سایپا از تولید خودرو ساندرو در پارس خودرو از سوی رنو خبر داد و گفت: علیرغم اینکه 5 ماه است خط تولید ساندرو آماده شده اما به دلیل عدم تحویل قطعات هنوز به مرحله تولید نرسیده است.