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۲۰ آبان ۱۳۹۳، ۱۵:۲۶

ابومازن:

اسرائیل جهان را به سوی یک جنگ دینی سوق می دهد

اسرائیل جهان را به سوی یک جنگ دینی سوق می دهد

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین امروز در سخنانی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی، جهان را به سوی یک جنگ دینی سوق می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین امروز در سخنانی اظهار داشت: رهبران اسرائیل اگر اعتقاد دارند تاریخ به عقب باز می گردد و می توانند مسجدالاقصی را همچون حرم ابراهیمی در الخلیل به عقب بازگردانند  سخت در اشتباه هستند.

وی با بیان این مطلب افزود: اسرائیل با اقدامات خود منطقه و جهان را به سوی یک جنگ دینی ویران کننده سوق می دهد. ابومازن در ادامه گفت: جهان هرگز ادعاهای اسرائیل مبنی بر اینکه قدس متعلق به آن است را نخواهد پذیرفت. قدس تنها پایتخت فلسطین خواهد بود و هرگز از این مسئله چشم پوشی نخواهد شد.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اظهار داشت: اسرائیل تلاش می کند از طریق توسعه شهرک ها واقعیت های موجود را تحمیل کند و ما هرگز به این موضوع رضایت نخواهیم داد.

کد مطلب 2419259

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