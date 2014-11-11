اسرائیل جهان را به سوی یک جنگ دینی سوق می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین امروز در سخنانی اظهار داشت: رهبران اسرائیل اگر اعتقاد دارند تاریخ به عقب باز می گردد و می توانند مسجدالاقصی را همچون حرم ابراهیمی در الخلیل به عقب بازگردانند سخت در اشتباه هستند.

وی با بیان این مطلب افزود: اسرائیل با اقدامات خود منطقه و جهان را به سوی یک جنگ دینی ویران کننده سوق می دهد. ابومازن در ادامه گفت: جهان هرگز ادعاهای اسرائیل مبنی بر اینکه قدس متعلق به آن است را نخواهد پذیرفت. قدس تنها پایتخت فلسطین خواهد بود و هرگز از این مسئله چشم پوشی نخواهد شد.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اظهار داشت: اسرائیل تلاش می کند از طریق توسعه شهرک ها واقعیت های موجود را تحمیل کند و ما هرگز به این موضوع رضایت نخواهیم داد.