به گزارش خبرگزاری مهر، ‌داستان‌های آنالی اكبري مخاطبان خود را دارد. نوشته‌های او عمدتا در مطبوعات و وبلاگ‌ها منتشر شده‌اند. این نوشته ها در حکم سفری در دنيای فانتزی و افسانه هستند و به سنت داستان نويسی اجتماعی در ايران بی‌اعتنا هستند.

اين يادداشت‌ها و داستان‌های سوررئاليستی گاه در دنيای هری پاتر هستند و گاه در فضای ابزورد بكت و يونسكو. با اين تفاوت كه اين داستان‌های كوتاه فانتزی، با حجمی چشمگير از احساسات و عواطف نويسنده گره خورده‌اند.

كتاب «كار من جادو كردن است» شامل 70 داستان كوتاه نويسنده در همين فضای ذهنی‌اش است. داستان‌هايی بين 300 تا هزار و 500 كلمه. سروش صحت در مقدمه‌ای كه برای اين كتاب نوشته، سبك آنالي اكبری را اين‌گونه توصيف كرده است: «اين‌ها يادداشت‌های يك ديوانه است كه شيرين و روان می‌نويسد و نگاه خاص، خالص، ساده و متفاوتی به اتفاقات، آدم‌ها، روابط، اشيا و حس‌های دور و بر خود دارد. آدمی كه انگار چشم‌هايش را شسته است و جور ديگری مي‌بيند و خوبی‌اش اين است كه ادای جور ديگر ديدن را در نمی‌آورد، واقعا جور ديگری می‌بيند...»

طراحی جلد «كار من جادو كردن است» نیز توسط بزرگمهر حسین‌پور انجام شده است.

اين كتاب توسط نشر چارچوب با قيمت 10 هزار تومان در كتابفروشی‌های تهران و چند شهر کتاب عرضه شده است.