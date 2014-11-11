وجود مخزن نفت نباید باعث نابودی هورالعظیم شود

احمد سیاحی در حاشیه جلسه ساماندهی زهاب های کشاورزی غرب جاده اهواز خرمشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از راه های مقابله با آلودگی های زیست محیطی زهاب های کشاورزی خصوصا نیشکر، تصفیه آنها پیش از ورود به رودخانه و دریا است که این مورد در استان به دلیل پرهزینه بودن عملی نیست. بحث تصفیه زهاب و موارد مشابه آن، آزمون خود را پس داده و به دلیل مقرون به صرفه نبودن، کنار گذاشته می شوند.

وی با انتقاد از جامع نبودن کار های صورت گرفته در استان در سال های گذشته افزود: در استان خوزستان کارهای عجیب بسیار انجام می شود. به این دلیل از واژه عجیب استفاده می کنم که این کارها جامعیت مورد نظر را ندارند. به عنوان مثال اینکه سازمان آب و برق اعلام می کند تاکنون هیچ نوع نامه نگاری از سوی سازمان محیط زیست مبنی بر آلوده بودن زهاب ها با ما صورت نگرفته و این مسئله را دلیل رهاسازی بدون محدودیت زهاب ها به حوضچه ها عنوان می کنند. این امر برای ما قابل قبول نیست، چون آلودگی زهاب ها بر هیچ کس پوشیده نیست و می بایست پیش از رها سازی زهاب ها از سازمان محیط زیست استعلام های لازم صورت می گرفت.

نیشکر تلنگری برای طرح 550 هزارهکتاری

سیاحی، زهاب های نیشکر را تلنگری بسیار جدی برای طرح عظیم توسعه 550 هزار هکتاری کشاورزی خوزستان دانست و گفت: زهاب های نیشکر و مشکلات عدیده ای که از آنها ایجاد شده باید به عنوان تجربه ای مهم برای طرح 550 هزار هکتاری در نظر گرفته شود تا شاهد به وجود آمدن این مشکلات نباشیم یا آنها را به حداقل برسانیم. فراموش نکنیم هر ضرر و زیانی که به استان وارد می شود پای ما مدیران گیر است و روزی یقه ما را می گیرند پس باید تمام ضوابط در کارها رعایت شود.

رودخانه جدید به نام زهاب

معاون عمرانی استاندارخوزستان از زهاب های به وجود آمده در خوزستان به عنوان رودخانه ای جدید در این استان نام برد و ادامه داد: هم اکنون در حدود30 مترمکعب در ثانیه در سطح استان زهاب داریم که این میزان آب جاری در استان های دیگر به نوبه خود رودخانه محسوب می شود و با تکمیل و اجرای طرح 550 هزارهکتاری این رقم به 90 مترمکعب می رسد و باید منتظر به وجود آمدن رودخانه جدیدی از زهاب باشیم.

وزارت نفت همکاری نمی کند

وی از عدم همکاری وزارت نفت در خصوص مسائل زیست محیطی شدیدا انتقاد کرد و ادامه داد: اینکه در منطقه هور العظیم مخزن مشترک نفتی وجود دارد و ما باید سهم خود را سریعتر از کشور همسایه برداریم و در عین حال مجموعه مدیران استانی هیچ ممانعتی با برداشت نفت نداشته باشند دلیل نمی شود مسائل زیست محیطی رعایت نشود. بسیار ناراحت کننده است مصوبه ای که در دولت قبل مبنی بر مشارکت وزارت نفت در احداث بخشی از کانال های انتقال زهاب که اتفاقا برای جلوگیری از ورود آب به حوزه کاری خودشان نیز بود تصویب شد، در این دولت توسط وزیر باطل اعلام شود. هم اکنون وزارت نفت حوزه های چهار و پنج هور العظیم را در اختیار دارد و از ورود آب به آنها جلوگیری می کند به دور از انصاف است که در حل مشکلی که خود آن را به وجود آوردند مشارکت نکنند.

سیاحی ادامه داد : برای از سرگیری همکاری های وزارت نفت به منظور حل مشکل زهاب ها مکاتبه ای با امضای استاندار خوزستان با وزارت نفت انجام می دهیم تا این تعهدات صورت گیرد.